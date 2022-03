Այբուբենի Հետ Պար / Dance with Armenian Alphabeth / Ermeni Alfabesi ile Dans

By Lerna Babikyan

Այբուբենի Հետ Պար

«Այբուբենի հետ պար»-ը տարրական աշխատանոց մըն է հայերէն լեզուի ուսուցիչներու եւ հետաքրքրասէր դասատուներու համար, որոնք ցանկութիւն ունին իրենց ուսուցման միջոցները բազմազանելու՝ մարմինի եւ շարժումներու ընդմէջէն։ Աշխատանոցը կը միտի այբուբենի ուսուցումը պարի եւ շարժուձեւերու միջոցով կատարել, որ կ՚օգնէ զարգացնելու աշակերտին շարժումներու հմտութիւնը, ֆիզիքական եւ մտային առողջութիւնը, ստեղծագործական միտքը,մարմնի ինքնագիտակցութիւնը, երեւակայութեան թափը եւ արտայայտութեան կարողութիւնը։

Աշխատանոցը պատրաստած է Լեռնա Պապիկեանը, 2017-ին, եւ նախ Պերլինի եւ ապա Պոլսոյ մէջ կազմակերպած է՝ այլազան խումբերու հետ, զանազան ընկերութիւններու եւ պարի կեդրոններու մէջ։ Աշխատանոցը բաց է տարբեր լեզուներու ուսուցիչներու եւ կրթական մշակներու՝ որեւէ դասարանի եւ տարիքի. Մասնակիցներուն պարի մակարդակը նախապայման չէ, այլ՝ բաւարար է խանդավառութիւնը։

Աշխատանոցը տեղի պիտի ունենայ առցանց, ԶՈՒՄ-ի միջոցով, հայերէն լեզուով՝ միաժամանակ անգլերէն եւ թրքերէն թարգմանութեամբ։ Մասնակցութիւնը անվճար է, իսկ տեւողութիւնը՝ 90վայրկեան։ Մասնակիցները պէտք է աշխատանոցին ամբողջ տեւողութեան ներկայ ըլլան եւ իրենց հետ ունենան թուղթ եւ գրիչ, ինչպէս նաեւ հագած ըլլան հանգստաւէտ հագուստներ։

Թուական՝ Հինգշաբթի, 31 Մարտ 2022

Ժամը՝ 18:30-20:00 (Պոլսոյ ժամ)

Արձանագրուելու եւ յաւելեալ տեղեկութեան համար կրնաք գրել՝ lernababikyan@gmail.com ե-նամակի հասցէին

www.lernababikyan.com

Dance with Armenian Alphabeth

Dance with Armenian Alphabet is an introductory workshop for Armenian language teachers and curious educators who are interested in diversifying their teaching tools through the use of body&movement in the classroom. The workshop is based on dancing and moving the alphabet for learning; which would also serve to develop student’s motor skills, physical and mental health, creativity, body awareness, abstract thinking, imagination and expression.

The workshop was developed by Lerna Babikyan in 2017, applied first in Berlin then in Istanbul to various groups, in different associations and dance centers. The workshop is open for language teachers, educators from any level and age, no dance background is necessary, motivation to move and dance is enough.

The workshop will be held in Armenian language with English and Turkish translation via online zoom meeting. Participation is free of charge, the duration of the workshop is 90 minutes and participants should join the whole workshop with a pen, paper and comfortable clothes.

Date : March 31, Thursday

Time : 18:30-20:00 (Istanbul Time)

Contact & Registration : lernababikyan@gmail.com – www.lernababikyan.com

Parrhesia Collective is an international women’s collective established to make the existence, past, present and future of indigenous cultures visible, to give them the value they deserve, and to increase presentations and exchanges on the subject from different disciplines. This workshop is a Parrhesia event sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation. The views

expressed in this workshop do not necessarily reflect the views of the Calouste Gulbenkian Foundation.

Ermeni Alfabesi ile Dans

Ermeni Alfabesi ile Dans, Ermeni dili öğretmenleri ve öğretim araçlarını sınıflarında hareketi kullanarak çeşitlendirmeye ilgi duyan tüm eğitmenler içindir.

Atölye, alfabeyi öğrencilerin bedenlerini dans ile hareketlendirerek öğrenmelerinin yanında; onların motor becerilerini, fiziksel ve bilişsel gelişimlerini, yaratıcılık, beden farkındalığı, soyut düşünce, hayal gücü ve dışavurumucu ifadelerini geliştirmelerini sağlar.

2017 yılında Lerna Babikyan tarafında Berlin’de geliştirilip uygulanan atölye daha sonra İstanbul’da farklı dans atölyelerinde, derneklerde, farklı gruplar ile tekrarlanmıştır. Atölye her yaş ve seviyeden Ermenice dil öğretmenlerine ve eğitimcilere açıktır, ön dans deneyimi gerekli değildir, hareket etme ve dans etme motivasyonuna sahip olmak yeterlidir.

Atölye Ermenice, İngilizce ve Türkçe çeviri ile online olarak zoom üzerinden gerçekleşecektir. Katılımın ücretsiz olduğu çalışma, 90 dakika sürecek olup; katılımcıların atölyenin tamamına yanlarında kalem ve kağıt bulundurarak, rahat kıyafetler ile katılmaları gerekmektedir

Tarih : 31 Mart Perşembe

Saat : 18:30-20:00

İletişim & Kayıt : lernababikyan@gmail.com – www.lernababikyan.com

Parrhesia Kolektifi yerli kültürlerin varlığını, geçmişini, bugününü ve geleceğini görünür kılmak, hak ettiği değeri vermek ve konu üzerine farklı disiplinlerden sunum ve paylaşımları çoğaltmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir kadın kolektifidir. Bu atölye, Calouste Gulbenkian Vakfı tarafından desteklenen bir Parrhesia etkinliğidir. Bununla birlikte bu atölyede dile getirilen görüşler Calouste Gulbenkian Vakfı’nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.