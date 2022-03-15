U17 Kız Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-0’la geçti

U17 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, ilk maçında Ermenistan’ı 4-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

U17 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, ilk maçında Ermenistan‘ı 4-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Millileri, ev sahibi ekip karşısında galibiyete taşıyan golleri 46. ve 71.dakikalarda Mine Yıldız, 87.dakikada Khachatourians (kk) ve 90+2’de Zelal Boran attı.Millilerimiz ikinci sınavını 18 Mart’ta TSİ 13.00’te Letonya karşısında verecek. Galler’in organizasyondan çekilmesi nedeniyle Türkiye’nin grubunda 3 takım bulunuyor. Gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar ve en iyi 2. olan takım, 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası’nın 1. turunda A Ligi’nde mücadele edecek.

Stat: Armavir

Hakemler: Vivian Peeters (Hollanda), Martha Martina Boer (Hollanda), Gerda Eidinzonaite (Litvanya), Rasa Grigone (Litvanya)

Ermenistan: Ella Denae De Kruyf, Araksia Amiryan (Dk.80 Marianna Vardaryan), Francesca Marie Khachatourians, Anna Margaryan (Dk.80 Rozalina Yeritsyan), Hasmin Grigoryan, Emmi Sargsyan Dk.63 Lara Kassabian), Lusine Kostanyan, Isabela Maneh Nersesian, Tatev Khachatryan (Dk.71 Nare Metsoyan), Tamara Sahakyan, Milena Sayadyan

Türkiye: Begümsu Akay, Tuana Yılmaz (Dk.82 Zelal Boran), Lorin Hiva Beyaztepe, Yuna Demir, Sena Sıla Peker, Berfin Elif Ceylan, Yaren Sürül, Tuana Şentürk, Mine Yıldız (Dk.79 Pınarsu Cılız), İrem Ekiz (Dk.46 Julia Gökçe Torsell Oğuz) , Aleyna Eslem Topcu

Goller: Dk.46 ve 71 Mine Yıldız, Dk.87 Francesca Marie Khachatourians (kk), Dk.90+2 Zelal Boran

Sarı kartlar: Tuana Yılmaz, Lusine Kostanyan

U17 Kız Milli Takımı’nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Ceren Yağcı (Akdeniz Nurçelik Spor), Defne Sarıoğlu (VfR Aalen)

https://www.fanatik.com.tr/u17-kiz-milli-takimi-ermenistani-4-0la-gecti-2272429