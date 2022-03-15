Trakya’da arkeoloji konferans serisinde ‘Trakya’da Bizans kültürü ve araştırmaları’ ele alındı

EDİRNE,(DHA)-TRAKYA Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş tarafından organize edilen Trakya’da Arkeoloji çevrim içi konferans serisinde ‘Trakya’da Bizans kültürü ve araştırmaları’ konusu konuşuldu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yaraş’ın yaptığı Trakya’da Arkeoloji konferans serisinin yeni konuğu, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 30 yıla yakın görev yaptıktan sonra emekli olan Dr. Özkan Ertuğrul oldu.

Konferans öncesinde konuşan Moderatör Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Dr. Özkan Ertuğrul’un Türkiye Trakya’sındaki sayısız antik yerleşmeyi taradığını, özellikle geç antik çağ buluntularına dair ciddi bir arşiv topladığı için önemli bir araştırmacı olduğunu vurguladı. Dr. Ertuğrul’un dünyanın sayılı Geç Roma otoritesi olan Prof. Dr. Semavi Eyice ile doktora çalışmasını yaptığını belirten Prof. Dr. Yaraş, Dr. Ertuğrul’un özellikle arazide yaptığı tespit çalışmaları ile adından söz ettirdiğini ifade etti.

Dr. Özkan Ertuğrul yaptığı konuşmasında, İstanbul Büyükçekmece ilçesinden Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına kadar yaklaşık 790 köyde yaptığı araştırma ve ortak yapılan müze kurtarma kazılarında ortaya çıkan Bizans dönemine ait buluntulara dair geniş bir değerlendirmede bulundu. Enez Ayasofyası’ndan, Vize Ayasofyası’na kadar pek çok kilise ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Ertuğrul, Doğu Roma İmparatorluğu’na ait bölgedeki sivil ve askeri mimarlık kalıntıları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Özkan Ertuğrul ayrıca Pınarhisar, Vize, Burgaz, Babaeski, Marmara Ereğlisi, Barbaros, Edirne Sinanköy’deki geç antik döneme ait sondaj kazılarında saptanan taşınır ve taşınmaz arkeolojik buluntuları ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Konferans, bölge ile ilgili araştırmacı bilim insanlarının katkısı ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.(DHA)

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/edirne/trakyada-arkeoloji-konferans-serisinde-trakya-6719240