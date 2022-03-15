Şam’da (Kilise, Sevgi Evi.. Ortak Yürüyüş) Konferansı Başladı

ŞAM – Katolik Kiliseleri Konseyi’nin düzenlediği “Kilise, Sevgi Evi.. Ortak Yürüyüş” konferansının etkinlikleri bugün Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda başladı.

Resmi ve dini şahsiyetlerin huzurunda düzenlenen konferans, oturumlarına Suriye, onun dirilişi, terörizmden kurtuluşu ve dünyanın her yerinde barış için ayinle başladı.

Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Abdulsettar El Seyyid yaptığı konuşmada, Suriye ailesinin yıllardır demokrasi iddiasında bulunan ve insan haklarını koruyan birçok ülke tarafından desteklenen saldırgan ve terörist savaştan zarar gördüğüne, aslında, sevgi, barış ve insan onuru çağrısı yapan dinleri ve öğretilerini hiçe sayan terörizmi ve aşırılıkçı ideolojiyi desteklediğini belirtti.

Vakıflar Bakanı, bu terör savaşının araç ve ajanlarının camileri, kiliseleri ve okulları yıktığını, Müslüman ve Hıristiyan alimleri ve din adamlarını kaçırdıklarını ve öldürdüklerini belirtti.

El Seyyid Suriye’nin, halkı, ordusu ve liderinin teröre ve destekçilerine karşı her zaman sevgi ve barışın savunucusu olduğunu vurguladı.

El Seyyid: “Suriye semavi kanunların beşiğidir, ışık, sevgi ve inanç bu topraklardan çıkarak dünyayı sardı” dedi.

SANA