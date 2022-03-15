Rusya, tahıl ihracatına geçici yasak koydu

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan’a da tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

Ukrayna işgalinin 20. gününde Rusya’dan eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatını yasağı geldi. Rusya üçüncü ülkelere de beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını yasakladı.

Yazılı bir açıklama yapan Rusya hükümeti, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) ülkelerine 30 Haziran’a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir” denildi.

Avrasya Ekonomik Birliği eski Sovyet ülkeleri Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan’ı kapsıyor.

Ancak yasağına rağmen halihazırda kota sistemi dahilinde özel ihracat lisansının tacirlere dağıtılmaya devam edileceği ve lisans sahiplerinin tahıl ürünleri ihracatına devam edebileceği gelen haberler arasında.

Fiyatlar yükseliyor

Dünyanın en büyük büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkeler arasında Türkiye bulunuyor.

Çünkü Rusya’nın ve Ukrayna’nın en büyük tahıl alıcısı Türkiye. Türkiye’nin sadece buğday ithalatının yüzde 78’i Rusya’dan.

Öyle ki Rusya Ukrayna’ya girdiğinden beri buğday fiyatları yüzde 23 arttı. Yılbaşında 800 dolar seviyesinde olan buğdayın tonu şu an 1092 dolar seviyesinde.

(HA)

bianet