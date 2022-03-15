Ruslar da kaçıyor! ‘Demir perde’ korkusu

Nerdun HACIOĞLU

Savaşın faturası, Rus vatandaşlarına da ağır oldu. Batılı ülkeler Moskova’ya görülmemiş yaptırımlar uygularken, Rusya’daki aydın kesim “Yeni demir perde iniyor” endişesiyle ülkeden ayrılmaya başladı. Üç haftada yaklaşık 200 bin Rus vatandaşı, ülkelerinden uzun süreli olarak çıkış yaptı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinin ardından genelde ‘kalifiye’ olarak nitelendirilebilecek Ruslar, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye’ye kaçtı. Ülkeden ayrılanlar genelde 30-45 yaş grubu ve büyük bölümü bilişim teknolojileri alanında çalışırken, ekonomi uzmanı ve orta kademeli yönetici olarak biliniyor.

İLK ADRES ERMENİSTAN

Rusya’dan kaçışın birkaç adresi bulunuyor. İlk adres Ermenistan. Devlet kuruluşlarında çalışanlar ücretsiz izne ayrılarak Moskova’dan Ermenistan’a gitmeyi tercih ediyorlar. Ermenistan sınır kontrol birimleri verilerine göre, 25 Şubat tarihinden bu yana Erivan’a gelen Rus sayısı 60 bine yaklaştı. Erivan’a gelen Ruslar burada iki kola ayrılıyor. Bir grup savaş bitene kadar Ermenistan’da ev kiralayarak burada kalmayı planlıyor. Bir diğer grup ise Erivan’dan uçaklarla, genelde Batı ülkeleri istikametinde yolculuklarına devam ediyor.

TRENLE FİNLANDİYA

İkinci kaçış güzergahı Finlandiya. Düne kadar Rusya’da özel şirketlerde çalışan bu kişiler hava ulaşımı olmadığı için trenle Helsinki’ye ulaşıyor. Şu ana kadar Finlandiya’ya giriş yapan kişi sayısı 50 bin civarında gösteriliyor. Üçüncü kaçış güzergahı ise Gürcistan. Hava ve kara yoluyla Gürcistan’a günde 2 bin civarında kişi giriş yapıyor. Yerel makamların verilerine göre, 25 Şubat tarihinden bu yana 35 bin Rus vatandaşı Tiflis’e giriş yaptı.

UÇAKLA TÜRKİYE

Moskova ile İstanbul arasında uçak seferleri iptal edilmediği için iki ülke arasında her gün ez az 5 uçuş düzenleniyor. Üstelik uçakların çoğu geniş gövdeli “Airbus-330” ve “Boeing-777” modellerinden oluşuyor. Uçakların yolcuları ise ağırlıklı olarak Rus vatandaşları. Tek yön bilet fiyatı ortalama 90 bin ruble (yaklaşık 11 bin TL) civarında. Bu fiyatlara rağmen biletler yok satıyor. Moskova’daki THY ofisinin önünde her gün yüzlerce kişilik kuyruklar oluşuyor.

BELGRAD DA REVAÇTA

THY ile İstanbul’a gelen Rusların bir bölümü güneye ve Antalya’ya yönelerek kötü zamanları burada geçirmeyi tercih ediyor. Bir diğer kesim de üçüncü ülkelere gitmek üzere İstanbul’dan yollarına devam ediyor. Son iki haftada Moskova’dan İstanbul’a havayoluyla gelen Rus vatandaşı sayısı 30 bin civarında.

Rusya’dan kaçış için Türkiye ile benzer şekilde Sırbistan kullanılıyor. Moskova’dan Belgrad yönünde, son iki haftada yaklaşık 15 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYA ABLUKASI

Rusya ile Batı arasında restleşmenin dozu artarken, medyaya baskı her gün daha da sertleşiyor. 1 Mart tarihi itibariyle, Rusya’da serbest yayın yapan tek bir muhalif gazete, radyo ve televizyon kanalı kalmış değil. Sadece çanak anteni olanlar yabancı televizyon kanallarına erişebiliyor. İnternet üzerinde sansür de had safhaya ulaştı. Propaganda savaşına sahne olan Facebook, Twitter ve Instagram benzeri kanallara Rus devleti erişim yasağı getirdi. Rusya’da devlet kontrolündeki medya ise gün boyunca “Faşist Ukrayna yönetimine karşı haklı davamız devam ediyor” tezini işliyor.

Hürriyet Gazetesi