Profesör define ararken yakalandı

Afyonkarahısar’ın Bolvadin ilçesinde 10 Mart gecesi devriye gezen bekçiler, Şıhlar Mahallesi mezarlığında hareketlilik olduğunu fark etti. Bekçiler, kendilerini görünce kaçmaya başlayan şahısların peşine düştü. Kısa bir kovalamaca sonrası M.G. olay yerinde, M.Ş. ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede inceleme yapan bekçiler iki mezarın ortasındaki bir ağacın dibinin define amacı ile kazıldığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D. isimli kişiler de ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Güllü hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi