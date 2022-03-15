Paşinyan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre taraflar, stratejik diyaloğun sürekliliğini sağlamak amacıyla Ermenistan-ABD ilişkilerinin gündemindeki konulara değindiler.

Başbakan Paşinyan, demokratik reformlar yönünde Ermenistan’a verdiği tutarlı destek için Amerikan tarafına teşekkür etti, demokrasinin daha da güçlendirilmesinin Ermenistan hükümetinin mutlak önceliği olduğunu ve Ermenistan’ın bu yönde ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Haberlere göre Nikol Paşinyan ve Anthony Blinken, Güney Kafkasya’da yaşanan süreçlere, Dağlık Karabağ çevresindeki duruma, tansiyonun yükselmesine değindi.

Taraflar, bölgede istikrar ve barışın gereğini vurgulayarak, Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasına katkı bulunacak AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladılar.

Ermenistan Başbakanı ve ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların çizilmesi ve belirlenmesi, bölgedeki iletişim engelinin kaldırılması olasılığı ve Ermenistan ile Türkiye arasında devam eden diyalog hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

AGİT’e başvuru

Öte yandan Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması amacıyla müzakerelerin düzenlenmesi için AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarına başvurdu.

Konu ile ilgil Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

“Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önerilerine cevap verdi ve BM Şartı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Helsinki Nihai Senedi’ne dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasının imzalanması amacıyla müzakerelerin düzenlenmesi için AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarına başvurdu.”

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan hükümeti geçtiğimiz hafta Ermenistan’a 5 maddelik bir barış anlaşması planı göndermişti.

AB Özel temsilcisi ile görüşme

Bu arada Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan , Güney Kafkasya ve Gürcistan’daki Krizden Sorumlu AB Özel Temsilcisi Toivo Klaar’ın başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ermenistan Parlamentosu’ndan Armenpress’e verilen habere göre Ermenistan-AB işbirliği ve bölgesel istikrarın sağlanması ile ilgili konular ele alındı.

Açıklamaya göre Azerbaycan’ın Artsakh’taki (Karabağ) sivil nüfusa karşı provokasyon ve baskı kullanma girişimlerinin yanı sıra hayati altyapının restorasyonunda yapay sorunlar yaratma gerçeklerine değinildi.

Taraflar, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Rubinyan bilindiği gibi aynı zamanda Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Ermenistan’ın özel temsilcisi görevini yürütüyor.

Agos