Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu sırasında antik mezarlar keşfedildi

Bahtiyar Kucuk

Fransa’nın başkenti Paris’te 2019’daki yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’ndeki restorasyon çalışması sırasında antik mezarlar keşfedildi.

Kültür Bakanlığı, kilisenin içinde 14. yüzyıldan kalma birkaç mezar ve kurşundan bir lahit ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları sırasında “olağanüstü bilimsel kaliteye sahip” mezar alanlarının bulunduğunu kaydetti. Onlar arasında “tamamen korunmuş, kurşundan yapılmış insan biçimli lahit” de var.

Lahitin katedralin inşasını takip eden yüzyılda, “kıdemli bir devlet adamı” için yapılmış olabileceği belirtildi.

Ayrıca katedralin zemin seviyesinin hemen altında, sunak alanını neften ayıran mimari unsur olan 13. yüzyıla ait rood perdesinin parçaları olarak tanımlanan boyalı heykellerin unsurları bulundu.

Notre Dame Katedrali’nde restorasyon sırasında antik mezarlar keşfedildi JULIEN DE ROSA/AFP or licensors

Notre Dame’ın 1800’lerin ortalarındaki restorasyonu sırasında bulunan diğer kısımları bugün Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

Arkeologlar kilise içine iskele kurulmadan önce son arkeolojik kazılarını yaptı. Kültür Bakanlığı, araştırmanın 25 Mart’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Notre Dame Katedrali’nde restorasyon sırasında antik mezarlar keşfedildi JULIEN DE ROSA/AFP or licensors

“2024 Olimpiyat Oyunları’na yetişecek”

Katolik Kilisesi’nin, Hristiyanlığın Fransa’daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163’te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, üç yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çöktü, bina büyük zarar gördü.

Notre Dame Katedrali, 2018 JOEL SAGET/AFP or licensors

Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından toplanan bağış miktarı 1 milyar Euro’yu geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralin onarımının Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları’na yetişeceği sözünü vermişti.

Euronews