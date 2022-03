Lütfü Savaş, Expo 2021’in tanıtımı için gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyelilerin Hatay’ın demografik yapısını bozduğunu belirterek, “Şimdi Reyhanlı’da Suriyelilerden bir tanesi seçime girsin yüzde 100 fark atar. Biz demografik yapımızın bozulmasını istemiyoruz. Bu milli mesele. Hatay giderse her taraf gider” dedi.

Odağı’hortikültür’ (bahçecilik) olan ve Hatay’ın on binlerce yıllık tarihinden esinlenerek “Medeniyetler Bahçesi” ana konusuyla yola çıkan “Expo 2021 Hatay”, sanatsal, tarihsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Expo 2021 Hatay’a Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Mehmet Aman

Expo alanlarının Hatay’a hem turizm alanında hem gastronomi alanında çok değerli olacağını vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş, “Karınca kararınca Hatay’ın dokusuna uygun yapmaya çalıştık. Toplam harcanan rakam 1 Milyarı TL’yi bulur. Geçen hafta Dubai’deki Expo’yu ziyaret ettik. Oradaki teknoloji ağırlıklı Expo’yken bizimki tarım, botanik, gastronomi, tarih, kültür ve medeniyet ağırlıklı olacak. Bu organizasyon topraktan geçimini sağlayan vatandaşlara gelir kapısı da olacak” dedi. Hiçbir kurumdan destek almadıklarını ifade eden Savaş, “Benim şehrim önceki yıl 12 milyar, geçen yıl 25 milyar vergi vermiş. Ama 81 ilde yatırımda 78. sırada. Biz vermede yedinciyiz, almada 78. Adaletin olduğu bir ülkede yaşıyoruz biliyorsunuz… Her yere gittik, bütün kapıları çaldık, hiç destek alamadık. Her şeyi Hataylının parasıyla yaptık. Köstek olmasınlar, Hatay’a trafiği hızlandırsınlar diğer büyükşehirlerden seferleri artırsınlar yeterli. Muhalefetteyiz ama iktidarın düşmanı değiliz” ifadelerini kullandı.

Expo’yu ticareti artırmak için yaptıklarını belirten Savaş, “Kırsal kalkınma projemiz var. O projede 9700 aileye ulaştık. Küçük arazisi olan, ekip biçemeyen insanlara gübre, fide, tohum desteği veriyoruz ve sözleşmeli tarım yapıyoruz. İnsanların gelir seviyesini artırmaya çalışıyoruz. Gelir seviyesini artırmazsanız insanlar göçüyor ve toprağını bırakıyor. Bırakmasınlar, kalsınlar istiyoruz” dedi.

‘ANKARA MİLLİ DÜŞÜNMELİ’

Savaş, kentin ticaretinin gelişmesi için Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasını istediklerini belirtirken “Yayladağı’ndaki Suriyeliler için kaymakamımız ABD’den fon buldurdu, çilek ektirdi, zengin oldular, bizimkilerin arsalarını almaya başladılar. Muhtarlarla toplantı yaptım, ‘Niye satıyorsunuz’ dedim, ‘Paramız yok ekemiyoruz’ dediler. İki kez iki milyon liralık fide aldım, ektiler. Şimdi para kazanıyorlar, bana ihtiyaçları yok. Ben isterdim ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kaymakamı Suriyeli kardeşlerimize yardım ederken kendi vatandaşlarını da unutmasın. Ben öyle yapıyorum. Bunların Ankara’dan çözülmesi lazım. Ankara’nın milli düşünme zorunluluğu vardır. Buradaki herhangi bir belediyle başkanı milli düşünemeyebilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etkinlik için davet edeceklerini bildiren Savaş, Expo için Papa’yı da davet ettiklerini belirtti. Savaş, Papa’yı davet etmelerini de “Saint Pierre Kilisesi, 5. hac merkezi olarak ilan edilmişti. Tüm dünyanın gözü Hatay’da olsun istedik” şeklinde açıkladı.

‘HATAY TÜRKİYE’DİR’

Suriyelilerin demografik yapıyı gitgide bozduğunu vurgulayan Lütfü Savaş, “Yayladağı’nda her beş seçmenden biri Suriyeli. Mesela Yayladağı’nda Suriyelilerin sandıkları sayılmadan önce BBP kazanmıştı, sayılınca AKP kazandı. Reyhanlı’da daha fazla. Şimdi Reyhanlı’da Suriyelilerden bir tanesi seçime girsin yüzde 100 fark atar. Biz demografik yapımızın bozulmasını istemiyoruz. Öz yurdumuzda çocuklarımızın, torunlarımızın garip olmasını istemiyoruz. Bu milli mesele. Hatay giderse her taraf gider. Burada hangi renge giderseniz gidin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan iftihar ediyor. Zaten on yıldır misafir ediyoruz, kavga etmiyoruz ama Hataylı ses çıkarmıyorsa nezaketindendir. Biz barış istiyoruz. Expo’yu alırken Avusturya ve Çin’le yarıştık, ‘barış’ için alıyoruz dedik.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi