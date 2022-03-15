Ermenistan Ombudsmanı: Karabağ’a bir haftadır doğalgaz gitmiyor

Ermenistan İnsan Hakları Temsilcisi (Ombudsman) Kristine Grigoryan Azerbaycan tarafının Karabağ’a doğalgaz akışıyla ilgili sorunu çözmediğini belirterek bölge halkının bir haftadır soğukta olduğunu söyledi.

Еrmenistan Ombudsmanı Kristine Grigoryan “Azerbaycan tarafı, yaklaşık bir haftadır, Karabağ temsilcilerinin gaz boru hattının “bozulmasını” onarmasına izin vermiyor. Böylece soğuk hava koşullarında 100.000’den fazla kişi ısınma imkanından mahrum kalmaktadır.” dedi.

Grigoryan, konu ile ilgili Facebook hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Grigoryan şu ifadeleri kullandı:

“Aynı zamanda periyodik olarak elektrikler kesilmektedir. Bu, savaş sırasında ve sonrasında yaratılan zor insani durumu derinleştiriyor. Sonuç olarak hastaneler, okullar, kreşler, yerinden edilenler için geçici barınaklar temel yaşam koşullarından yoksun bırakılmakta, çocukların sağlık ve eğitim haklarını kullanmaları mümkün olamamaktadır. Ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir haftadır Karabağ köylerindeki sivil nüfusa yoğun bir şekilde ateş ediyor: Askeran bölgesinin Khramort köyü, Askeran şehri, Martuni bölgesinin Karmir Şuka ve Khnuşinak köyleri. Khramort köyünde bir sivil yaralandı. Bütün bunlar, Ermenileri tahliye etmeyi ve Artsakh’ta (Karabağ) yaşayan insanlar arasında bir korku ve gözdağı atmosferini sürdürmeyi amaçlıyor.”

(Ermenihaber.am)

Agos