Babayan: Ermenistan’da hiçbir hükümet Artsakh’ı Azerbaycanlı olarak tanımayacak: Bu bir “kırmızı çizgi”

Azerbaycan’ın teklifleri sürpriz olmadı. Artsakh Dışişleri Bakanı Davit Babayan, NEWS.am’e verdiği demeçte, Bakü’nün dile getirdiği Ermenistan ile “barış” anlaşmasının şartlarını yorumladı.

Babayan “Ama burada iki durum var. Her şeyden önce, bu tekliflere bir karşı teklifle cevap verilmelidir. İkincisi, elbette, ilişkileri normalleştirmek için tek taraflı talepler ve tek taraflı tavizler olamaz, çünkü uzlaşma karşılıklı adımlar gerektirir.

Ancak, taviz verilmemesi gereken konular var. Artsakh, Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınamaz. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Hiçbir Ermeni, hiçbir normal insan Artsakh’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıyamaz. Bu bir “kırmızı çizgi” ve bunu asla bozmayacağız. Ermenistan’daki hiçbir hükümetin Artsakh’ı Azerbaycanlı olarak tanıyacağını bile düşünmüyoruz, düşünmek de istemiyoruz. Varsayımsal olarak, kötü bir rüyada, birinin Artsakh’tan vazgeçebileceğini hayal edebilirsiniz, ancak Ermenistan ana devletinin, Artsakh’ı Azerbaycanlı olarak tanıması imkansızdır. Bundan eminim, çünkü bu Artsakh’ın ölüm ilanı olacak” dedi.

Bakana göre karşılıklı yaklaşım gerektiren konular var. Örneğin, anklavlar ve mülteci sorunları.

Babayan “Azerbaycan sık sık mülteci meselesini gündeme getiriyor. Mültecilerin dönüşüne karşı değiliz ama iki temel şart var. Birincisi, tüm siyasi sorunlar çözülmeden mülteci sorunu çözülemez. İkincisi, mülteciler sadece karşılıklı bir şekilde dönebilirler. Eski SSCB topraklarından 700 bin Ermeni mülteci, şu anda orada yaşayan insanlardan daha az veya daha fazla haklara sahip olmadığımız evlerine, tarihi bölgelerine – Kuzey Artsakh, Bakü’ye dönebilmelidir. Çünkü bu şehir hemşehrilerimiz tarafından da inşa edildi.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu