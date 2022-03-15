Atina’da gündem leblebi helvası

Yunanistan’da Başbakan Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi kadar ikram edilen leblebi helvası da konuşuldu. Sosyal medyada Yunan heyetinin çok beğendiği helvanın tarifi aranıp paylaşıldı.

ZİYARETİN ardından Atina’da yayınlanan haberlere göre, iki ülke ilişkileri için 6 aylık bir ‘test dönemi’ öngörüldü. Altı aylık süre içinde taraflar tansiyonun düşürülmesine, yeni gerginliklerin yaratılmamasına ve başta ekonomi başta olmak üzere pozitif gündeme odaklanacak. İletişim kanalları açık tutulacak. İki ülke savunma heyetleri, Ege’de güven artırıcı askeri önlemleri görüşmek üzere, yaklaşık iki yıl sonra nisan ayında Ankara’da bir araya gelecek. Her şeyin iyi gitmesi durumunda da, sonbaharda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakan 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konferansı için Selanik’e gidecek.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Yunan başkentinde genel olarak Erdoğan-Miçotakis görüşmesi beklentilerin de üzerinde olumlu geçtiği görüşü hâkim. Buna karşı, ilişkilerin iyileşmesini istemeyen aşırı milliyetçi çevreler “Miçotakis, Kıbrıs konusunu gündeme getirmedi” ya da “Adaların silahsızlandırılmasına ilişkin Türk iddiaları için de bir şey demedi” gibi söylemlerle, Yunan başbakanını eleştirdiler. Vahdettin Köşkü’ndeki yemekte levrek balığından sonra ikram edilen leblebi helvası Atina’da konu oldu. Yunan heyeti, leblebi helvasını çok lezzetli buldu. Yunan ahçılar bu Osmanlı tatlısının tarifini öğrenmek istedi. Leblebi helvasının tarifi, sosyal medyada dolaştı. Yunan medyasına göre Miçotakis görüşmeye kravatlı gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravat takmadığını görünce de kravatını çıkardı. Yunan Başbakanı kravatını tekrar İstanbul Fener Rum Patriği Bartolomeos ile görüşmesinde taktı. Bu görüşmeden sonra yine kravatsız çıktı.

BEYOĞLU’NDA ALKIŞ

Atina’da dikkatten kaçmayan bir detay ise Miçotakis’in, Patrik Bartolomeos ile görüşmek için Beyoğlu’ndaki Yunan Başkonsolosluğu’na gittiğinde toplananlardan duyulan alkış sesleri oldu. Skai televizyonu “Miçotakis deplasmanda alkışlandı” yorumu yaptı. Öte yandan Ta Nea gazetesi, iki liderin Ukrayna’da insani koridorlar oluşturulmasında işbirliği kararı aldıklarını da belirterek “Türkler geçtiğimiz günlerde, Yunan asıllı bir kadının Herson şehrinden kaçabilmesi için yardım ettiler” diye yazdı.

HÜRRİYET’E ANLATMIŞTI

LEBLEBİ helvası, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabında yer almıştı. Tarif, 12 Eylül 2021’de Hürriyet’te yayımlanmıştı.

LEBLEBİ HELVASININ TARİFİ

Geniş bir tencerede 250 gram tereyağı veya sadeyağı eritin. 250 gram sarı leblebi ununu esmerleşinceye kadar kısık ateşte kavurun.

300 gram toz şeker ve 500 gram suyu ayrı bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Her ikisi de sıcakken kavrulan malzemenin içerisine dökün ve sürekli karıştırın. Altını kapayın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Dondurma için 840 gram manda sütünü soğukken 2 tatlı kaşığı toz saleple iyice çırparak karıştırın. Devamlı karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Ocaktan indirdikten sonra 200 gram şeker ilave edin, iyice karıştırın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra ev usulü dondurma makinesinde karıştırın. İstenilen kıvama geldiğinde dondurucuda saklayın. Arzu ederseniz hazır alacağınız kaymaklı dondurmayı da kullanabilirsiniz.

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Orman meyveleri sosu için ayrı bir tencerede 200 gram şeker ve 140 ml suyu kaynatın. İçerisine 80 ml vişne kompostosu ve orman meyvelerini (60 gram yabanmersini, 60 gram ahududu, 2 salkım frenk üzümü ilave ederek 3 dakika daha kaynatın.

Meyveli karışıma 50 gram nişasta ekleyerek bağlayın ve soğumaya bırakın.

Sunum için helvayı dilediğiniz bir servis tabağına aktarın. Bir top dondurma, nane yaprakları ve sos ilave ederek servis edin.

MİÇOTAKİS KORONA

İSTANBUL’da pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in dün Atina’da yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı. Miçotakis sosyal medya hesabında “Her şeyin iyi gideceğine ve kısa sürede çalışma ofisime döneceğime eminim” dedi.

ERDOĞAN’DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan testi pozitif çıkan Miçotakis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Miçotakis, sosyal medya hesabından Erdoğan’a teşekkür etti.

Hürriyet Gazetesi