Yumuşamanın sebebi içteki kriz

Geride kalan haftalarda Türkiye’nin dış politika alanındaki ‘normalleşme’ hamlelerini değerlendiren Prof. Dr. Çelikpala, “Ekonomik kriz itici bir güç. Siyasi etkiler de Türkiye’yi dış politikada yeniden düşünmeye itekledi” dedi. Sercan MERİÇ Türkiye dış politika temaslarında hareketli bir hafta yaşadı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na 20 devlet başkanı, 70’ten fazla bakan, 50’ye yakın sivil toplum örgütü katıldı. 11 Mart’ta başlayan ve dün sona eren forumun en önemli zirvesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın buluşması oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili gerçekleştirilen zirveyi dünya takip etti. Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği bir görüşme oldu. Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerindeki “normalleşme” ele alındı. Dün de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Erdoğan bir araya geldi. İç politikada sıkışan, ekonomik krizle birlikte toplumsal desteğinde her geçen gün artan erimeyi önleyemeyen ve son birkaç aydır dış politikada “ılımlı” bir süreç inşa etmeye çalışan iktidarın bu hamlelerini uluslararası ilişkiler uzmanlarına sorduk. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Çelikpala, son 3-4 aydır Türkiye’nin dış politikasında normalleştirme söylemi olduğunu ifade ederek, “Antalya Diplomasi Forumu, bu söylemin göbeğine geldi. 1 yıldır hazırlık yapılıyordu. Taraflar Antalya’yı doğru zamanda diplomatik saha olarak gördüler. Türkiye 3-4 aydır İsrail, Ermenistan’la yakınlaştı. Perde arkasında Mısır’la görüşmeler var. Yunanistan’la da görüşülüyor. Bunların hepsi önceki dönemden farklı olarak yumuşak politika izleneceği gibi bir hava yaratmıştı. Bunun arkasında ekonomik krizi düşünmek lazım. Kriz itici bir güç. Türkiye’nin ekonomik ilişkileri ağırlıklı olarak Batı dünyasıyla. Siyasi etkiler de Türkiye’yi dış politika alanında yeniden düşünmeye iteklemiştir. Başka türlü çıkış mümkün değildi. Konjonktür de buna dönüştü. Türkiye’nin denklemdeki rolü öne çıkabildi. Ankara bu süreçte ‘rolümüzü oynayalım, Batılı olduğumuzu gösterelim’ düşüncesinde oldu” dedi. KARARLARI ONAYLADI Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili Türkiye’nin tutumunu da değerlendiren Çelikpala, “Yaptırımlara hâlâ taraf değiliz. Hava sahasını kapatmadık. Bunlar NATO’da daha önceki görüşmelerde ele alınan konular olabilir. Türkiye bir anlamda açık kapı konumunda olabilir. Bir iki hafta gelişmeleri izlemek lazım” diye konuştu. Erdoğan’ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un ve eskiden AKP’nin MKYK üyesi olan Ethem Sancak’ın Rusya yanlısı tutum almasına dair de konuşan Çelikpala, şöyle dedi: “Bu isimlerin hiçbiri Türk dış politikasının yapım sürecinde yer almıyorlar. Hiçbirinin dış politika alanını temsil edecek beyanatlar vermeleri mümkün değil. Cumhurbaşkanı’na yakın olabilirler ya da MHP’de olduğu gibi kendi yaklaşımlarını öne çıkarmak istiyor olabilirler. Ne Cumhurbaşkanı ne de Çavuşoğlu bu çerçevede açıklama yapmadı. NATO içinde Türkiye hiç baş ağrısı durumuna gelmedi. Bütün kararları onayladı. NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye gelişine böyle bakmak lazım. Rusya konusunda iç kamuoyunda son 10 yılda büyük bir hassasiyet var. Bunun ana sebebi Batı dünyasından duyulan rahatsızlıktı. Rusya da hukuka aykırı saldırgan ve emperyal bir aktör olarak hareket ediyor. Türkiye’nin inşa ettiği güvenlik politikalarının tamamına zarar veriyor. Bu görülünce daha dengeli bir pozisyon alındı.” BATI’YA KAYABİLİR Türkiye’nin görece denge politikasını devam ettirip ettirmeyeceğini Rusya’nın tavrı sonucu şekilleneceğini ifade eden Çelikpala, “Rusya uzlaşmaz tavır alıp Ukrayna’da işi büyütüp, küresel alana daha saldırgan davranırsa Batılı müttefikler ambargoyu, ekonomik yaptırımları artıracaktır. Siyasal yaptırımlar da gelebilir. Rusya hızlı değişiklik yapmazsa Türkiye istemediği bir değişiklik yapmak zorunda kalabilir. Daha sert söylemleri tercih edebilir. Yaptırımlara katılabilir. Türkiye’nin Rusya’ya yakın olma opsiyonunu görmüyorum. Bahara doğru gidiyoruz. Enerji talebi biraz düşecektir. Rusya süreci normalleştirmezse Türkiye Batı’ya doğru daha da kaymak zorunda kalır” açıklamasını yaptı. *** Masaya oturmak bile önemliydi Antalya Diplomasi Forumu’nu yerinde izleyen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir, gözlemlerini şu şekilde aktardı: Böyle bir zemin oluşması ve çok fazla ülkeden dış işleri bakanının gelmesi önemliydi. Çok geniş bir yelpaze vardı. Afrika, Amerika, Uzakdoğu, Asya gibi bütün coğrafyalardan liderler, bakanlar, bürokratlar foruma katıldı. Çok farklı temalar tartışıldı. Güvenlik, kadın, çevre, kültür, dijital diplomasi konuşuldu. Bu tanışma süreci de sonrası için avantaj sağlar. Ukrayna-Rusya açısından bu düzeyde masaya oturmak ve tüm devletlerin gözünün önünde konuşma olması önemliydi. Birçok oturumu izledim. ‘Yeni diplomasi nasıl olacak?’ sorusu ele alındı. Herkes yeni diplomasi teması içinde ‘İnsan ne yapıyor?’ sorusunu sorguladı. Barış için mücadele etmek gerekliliğini herkes gördü. Tüm coğrafyalarda umudu diri tutan şey insanların bir zeminde aynı kaygılarla beraber olabilmesi, mutlu, huzurlu olması. Herkesin insani anlamda acıları görüp, el uzatılması gibi konular konuşuldu. Kafkasya’da Ortadoğu’da barış olmayacağını hepimiz biliyoruz, çünkü çıkarların çatıştığı yerde olmaz. Toplumların bilinçlenmesi, çözümü engelleyenlere karşı tavrı belirleyici olacak. Meşruiyet arayışı çok önemli. ‘Yaptım-oldu’ anlayışı uzun vadede kimseye bir şey getirmeyecek. BirGün Gazetesi