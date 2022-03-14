Youtube’dan Teori’ye sansür: Ermeni Soykırımı Yalanı Çalıştayı videosu yayından kaldırıldı

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Teori dergisinin Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Çalıştayı videosu, “topluluk kurallarını ihlâl” gerekçesiyle Youtube tarafından yayından kaldırıldı.

Youtube platformunun “nefret söylemi” gerekçesiyle 23 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Çalıştayı videosunu yayından kaldırmasına ilişkin Teori dergisinden tepki geldi.

“TARAFSIZ OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Teori İdari Müdür Emrah Zorba konuyla ilgili şunları söyledi:

YouTube’un, Teori’nin kanalından Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM çalıştayı videosunu “nefret söylemi” gerekçesi ile kaldırması, Ermeni Soykırımının emperyalist bir yalan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. YouTube’ın, son olarak Rusya merkezli yayın kuruluşlarının YouTube kanallarını kapatması veya kısıtlamasıyla tarafsız olmadığını gördük. YouTube, Teori’nin YouTube kanalına müdahale ederek özgürlük ve denetim ilkelerinin, bağlı bulunduğu ve taraf olduğu emperyalist merkezlerin argümanlarına müdahale edildiğinde devreye girdiğini bir kez daha ispatlamış oldu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/youtubedan-teoriye-sansur-ermeni-soykirimi-yalani-calistayi-videosu-yayindan-kaldirildi-305695