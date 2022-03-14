Türkiye’nin U17 Kız Takımı, Ermenistan’da

UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 2. grup müsabakaları 15-21 Mart tarihlerinde Ermenistan’da yapılacak.

Ermenistan Futbol Federasyonu’nun bildirdiğine göre Galler takımı müsabakalara katılmaktan vazgeçti. UEFA tarafından onaylanan yeni program şöyle:

15 Mart – Ermenistan U-17 – Türkiye U-17, Armavir, yerel saatle 15:00

18 Mart – Türkiye U-17 – Letonya U-17, Yerevan, saat 14:00

21 Mart – Letonya U-17 – Ermenistan U-17, Armavir, saat 15:00

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/14/Türkiye-Ermenistan-futbol/227169