Mirzoyan-Çavuşoğlu görüşmesi (video)

Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları, ilişkilerin normalleşmesinin tüm bölge için gerekli olduğu konusunda hemfikir

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

“12 Mart’ta Antalya Diplomatik Forumu çerçevesinde, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun görüşmesi gerçekleşti.

Bakan Mirzoyan, davet için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Dışişleri Bakanları, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi ve ön koşulsuz iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması sürecini yürütmeye hazır olduklarını yinelediler.

Düzenlemenin tüm bölge için gerekli olduğu konusunda anlaştılar.

Dışişleri Bakanları, iki ülkenin özel temsilcilerinin bu süreçteki çalışmalarına desteklerini ifade ettiler.”

Ermenistan Kamu Radyosu