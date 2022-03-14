Kaymakam Gökpınar’dan İskenderun Ortodoks Kilisesi’ne Ziyaret￼￼

‘Bu Topraklar Yıllardır Kardeşliğe ve Hoşgörüye Tanık Etmiştir.’

İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi yöneticileri, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ı ağırladı. Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve Yönetim Kurlu üyeleri tarafından kilise salonunda konuk edilen Kaymakam Gökpınar, daha sonra kiliseyi de gezerken cana yakın misafirperverlik için kilise yönetimine teşekkür etti.

Hatay’a bağlı yeni ilçelerden olan Arsuz’un Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun’da Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Vakıf Başkanı Can Teymur ve Yönetim Kurlu üyelerince samimi bir şekilde ağırlanan Gökpınar, gördüğü teveccüh üzerine şükranlarını iletti.

Sohbet esnasından bu topraklarda süregelen barış ve kardeşliğe vurgu yapan Kaymakam Gökpınar; “Beni samimi bir şekilde ağırladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu topraklar yıllardır bu kardeşliğe ve karşılıklı hoşgörüye tanık etmiştir. Ben de bu yüzden sizleri burada ziyaret etmek istedim. Farklı kültürdeki toplulukların bu birlikteliği sonsuza kadar sürecektir. Buna bir kez daha şahit oldum” dedi.

Kaymakam Gökpınar’ı, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Vakıf Başkanı Can Teymur da; “Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizin gibi kıymetli devlet adamlarına her zaman kapımız açıktır. Bu topraklar elbette ki sevginin, kardeşliğin ve barışın doyasıya yaşandığı topraklardır. Bundan sonra da böyle olacaktır” diyerek, karşılıklı hoşgörünün önemine dikkat çekti.

Karşılıklı sohbetlerin edildiği ziyaretin ardından, Kaymakam Gökpınar, Vakıf yöneticileri ile birlikte kilisenin içini de gezdi. Vakıf Başkanı Can Teymur, kilisenin restorasyon çalışmaları ve tarihi ile ilgili Gökpınar’a bilgiler verirken, vakıf olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden de bahsetti.

Kaymakam Gökpınar da bölge tarihine ışık tutan böylesi tarihi bir yapının bakımının özenle yapılmasının çok önemli olduğunu ve yapının bu zamana kadar taşınmasının da önem arz ettiğine dikkat çekti.

Kilise binasını oldukça beğenen ve büyük ilgiyle inceleyen Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ziyaretinin ardından kiliseden ayrıldı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/kaymakam-gokpinardan-iskenderun-ortodoks-kilisesine-ziyaret/