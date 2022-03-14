“Karabağ artık dünyanın en büyük Rus üssüdür”

Aris Nalcı

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 44 günlük Karabağ Savaşı döneminde durumu dünyaya sakince ve mantıklı bir dille anlatma konusunda oldukça sorun yaşandı. Tam bu dönemde Ermenistan’da Batı tarzı gazetecilik yapan CivilNet önemli bir rol oynadı. Uluslararası analist Eric Hacopian yorumları ile fotoğrafı farklı görmemizi sağladı. Birçoklarının belki haberi bile yoktur blogundan, ama “Eric Hacopian ile olayların içyüzü” programını kaçırmamanızı öneririm. Ukrayna savaşı, uluslararası diplomasi ve Ermenistan gündemi için zihin açıcı bir yolculuk vadediyor Hacopian’ın yorumları. Los Angeles’lı siyasi danışman ve analist Eric Hacopian ‘Anormalin Normali’ dizimiz için sorularımızı yanıtladı. A.N.

Türkiye Ermenistan ‘normalleşme süreci’ için ne düşünüyorsunuz? Sizce jeopolitik olarak bu kez başarıya ulaşma şansı var mı?

Başarılı olmaması için başarılı olmaktan çok daha fazla neden var. Büyük olasılıkla bu, saf Avrupalıları kandırmaya yönelik bir Türk cazibe saldırısı. Tüm bunlar Yunanistan/İsrail/Mısır vb. ülkeler için sözde yeni yaklaşımlarıyla aynı zamanda başlatıldı.

Son iki görüşmede özel temsilciler tekrarlayan mesajlar verdiler: “Önkoşul yok.” Sizce bu gerçekleştirilmesi mümkün bir sav mı? Soykırımın tanınması ve devletler arası ilişkiler Ermenistan için ayrılabilir şeyler mi? Bunu Türkiye’nin bir tuzağı olarak mı görüyorsunuz?

Evet bunlar ayrılabilir şeyler. Soykırım konusu Ermenistan tarafından devletler arası ilişkilerde hiçbir zaman bir ön koşul olarak ortaya konulmadı.

Ukrayna’daki savaşın Ermenistan’ın durumu üzerinde nasıl bir etkisi olur?

Dış politika cephesinde zaten çok az seçenek ve sınırlar var. Daha fazla kutuplaşmaya yol açacak bu durum. Ve tüm ülkeler, özellikle daha küçük olanlar, gerçekten istemedikleri tarafları seçmeye zorlanacaklar.

Programlarınızdan birinde Rusya’nın SWİFT sisteminden çıkarılması durumunda Rus iş dünyasının Ermenistan’a yönelebileceğini söylemiştiniz.

Evet, 1980 öncesinde Hong Kong’un Çin için daha önce yaptığı gibi.

Peki Ermenistan’ın Aliyev ve Erdoğan rejimleri arasındaki çıkış yolu ne olabilir?

Uzun vadede, daha varlıklı olmak ve dünyadaki farklı güç merkezleriyle çok daha ilgili olmanızı sağlayacak işlevsel bir devlet inşa etmektir çıkış yolu. Bu iki ülke pek çok yönden birlikte çalışılamaz, ancak zamanla kaçınılabilecek adımlar atılabilir. Azerbaycan geleceği olmayan bir ülke, gelecek nesil üzerinden bakıldığında. Bizim için mesele, Doğumuzda başarısız bir devletle ileride nasıl başa çıkacağımızdır. Batımızda ise çalışır bir devlet ve başarısız bir ulus projesi.

Tüm bu normalizasyon görüşmelerinde Artsakh (Karabağ) ile ilgili bir şey duymuyoruz. Bu sürecin Artsakh’a bir faydası var mı?

Hayır, hiçbir şekilde yok. Ancak kısa vadede, tansiyonu düşürecek her şey aslında Artsakh için iyi bir şey.

Şimdi tüm dünya AB ve ABD’nin Ukrayna savaşı vesilesiyle askerlerini sahaya sokmadığını görüyor. Ermenistan’ın ve Artsakh’ın geleceği için ne yapılabilir? Artık Ermenistan’ın ve Artsakh’ın farklı gelecekleri mi var?

Gerçek şu ki, bu bölgede ayağını sahaya basacak ve basmak isteyecek tek ülke Rusya’dır.

Kalanı dünyanın bu bölgesini az önemser. Ve evet, birçok açıdan evet: Bu noktada Artsakh artık dünyanın en büyük ve en güzel Rus üssüdür.

Agos