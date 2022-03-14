DİYARBEKİR’DE TÜM ÇİRKİNLIKLERE HAYIR ￼

Recep Yılmaz

Günaydın Türkiye.

Günaydın sevgili Okurlarım.

Önümüz yaz. Kadim kentimiz Diyarbekir gerek tarih turizmi gerekse din turizmi olarak gelecek misafirlere ivedilikle hazırlanmalıdır.

Diyarbekir, sahip olduğu kültürel zenginliklerle çok daha fazla öne çıkabilecek bir medeniyet merkezidir.

Diyoruz ancak,

Diyarbakır’da, birçok şarkıya, şiire konu olmuş ve şehrin önemli bir kültürel mirası olan dillere destan Suzan Suzi efsanesiyle ün yapmış Kırklar Ziyareti, defineciler tarafından talan edilmiş.

Güneydoğu halkının saygı duyduğu, yılın belirli zamanlarında gelip adak adadığı, dilek dilediği; dini ve tarihi büyük değeri olan Kırklar Dağındaki Kırklar Yatırının rezil hali ortada. Sağ olsun Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdiresi Nermin Zengin, bu kış kıyamette bizzat olay mahalline giderek o rezalet görünümü fotoğraflamış, o çirkinliği net bir şekilde dile getirmiş; bununla da yetinmeyerek o efsaneyi hatıralarımızda canlandırmıştır.

Şu görünüme bakın içler acısı;

Gerek Valilik gerekse Diyarbekir Büyükşehir Belediyesinin ve gerekse İl Turizm Müdürlüğünün ivedilikle olaya el koyması en önemli dileğimdir.

Diyarbekir Valisi Münir Karaloğlu’nun; makamında yaptığım ilk görüşmede bu konuda hassas olduğunu görmüştüm.

Dilerim ivedilikle bu olaya el koyulur ve o kutsal mekân saygın bir duruma getirilir.

Kadim kentin kadim halkının hizmetine sunulur.

Çünkü değer…

Ayrıca;

Bütüncül bir KALKINMA modeli belirlemek için öncelikle İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi paydaşlığı ile DİYARBAKIR İLİ TURİZM MASTER PLANI yapılarak hedefler, stratejik plan ve eylem planları hazırlanır.

Bir Diyarbekir sevdalısı olarak takip edeceğim.

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Bir bakalım kimler ne demiş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı. Başımızın üzerinde yerleri var…

Vay anasına meğer biz ne zengin bir ülkeymişiz. Tabi bonkörlük yabancıya.

…

Kadıköy’de SurpTakavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üstüne çıkıp dans ettikleri için dini değerleri aşağılamaktan birer yıl hapsi istenen 3 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Ee hani dini değerler bizim kırmızı çizgimiz idi?

…

Dans eden 3 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Savcılığın, “kamu barışını bozucu” diyerek 1’er yıla kadar hapislerini istediği sanıklar için mahkeme, “Biri kilise üzerine çıkmadı. Çıkanlar da suç kastıyla hareket etmedi” diyerek ‘şüpheden sanık yararlanır’ vurgusuyla beraate hükmetti.

Dilerim dünya duymamıştır…

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Sancar: Suriye’de savaş, Ortadoğu’da işgal politikaları güden bir anlayışın, barış kelimesini ağzına almaya hakkı yoktur.

Nokta

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“Barış döneminde çocuklar babalarını;

Savaşta babalar çocuklarını

Toprağa verir.

SAVAŞA HAYIR

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Duymak istediğimiz sözler

“Batılılar özgürlük, Doğulular adalet ister”

Bernard Lewis

Hep böyle olmuş zaten…

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Bir söz de benden

Gözlerinizi kapattığınızda her şey hallolmuyor beyler.

Gözlerinizi açtığınızda her şeyin olduğu yerde durduğunu göreceksiniz.

Gerçi görüyorsunuz da…

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YAŞAMAN LAZIM;

MASKE TAK,

MESAFEYE ÖZEN GÖSTER,

KENDİNİ ve ÇEVRENİ TEMİZ TUT.

Hurafelere kulak asma

AŞI OL KARDEŞİM

AŞI OL!

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Türkiye Ne Zaman düzelir?

Bu iliklere işlemiş nefret,

Bu iliklere işlenmiş, bir türlü vazgeçilmeyen kin,

Bu iliklere işlenmiş, yüz itibar bulmadığında bile ortaya çıkan ayrımcılık…

Bu ülkede bitmedi, biteceğini de sanmıyorum…

Böyle olunca da bu ülke düzelmez.

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Unutma ki kadın;

annendir, bacındır, kızındır, teyzendir, halandır,

karındır arkadaş, karındır.

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Şimdi de sıra haftanın öğüdünde

Kirveme öğütler

Kirvem; kimse bir başkasını yargılayacak kadar kusursuz değildir.

Ama bazıları bu hakkı kendinde görebilecek kadar hadsizdir.

Maalesef.

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Gelelim “Dilimde tüy bitinceye kadar” yazacaklarıma;

Geleceğimizi çalmayın.

Anzele, büyük bir balıklı göl haline getirilip, turizme kazandırılsın.

Ulu Camiye; Engelli insanların da girebilmesi için

rampa yapılmalı…

Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi MÜZEYE dönüştürülsün.

Sur içi DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ haline getirilsin.

Şehrin eski adlarından biri, SUR İÇİNE VERİLSİN.

Eski stadyumun yeri ŞEHRİN, ÖZGÜRLÜK MEYDANI olsun.

Daha da önemlisi,

Sur içinde, yakılıp yıkılan bölgelerde evler, aslına uygun ve Diyarbekir evlerinin aynısı/tıpkısı bir biçimde yapılsın.

Ve sevgili meslektaşlarım, dernek yöneticileri, STK Yöneticileri; Zerzevan Kalesi, Çayönü, Mitras Tapınağı, Kortik Tepe, Hilar Mağaralarını ve Bırkleyn Mağaralarını koruyalım, tanıtalım, gün yüzüne çıkaranları sahiplenelim.

İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

Dostça kalın.

https://www.guneydoguekspres.com/diyarbekirde-tum-cirkinliklere-hayir-makale,7353.html