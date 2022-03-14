Arkeolojiyle sanat buluşması

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, ‘İcra ve Zarafet’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, müzenin koleksiyonundaki arkeolojik eserlerle bağlamsal bir ilişki kurarken, sanat ve zanaat ilişkisinin günümüz sanatı üzerindeki etkisini de ele alıyor.

Haşim KILIÇ

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, farklı jenerasyon ve yaklaşımlardan 20 sanatçının eserlerinden oluşan ‘İcra ve Zarafet’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışında çok sayıda sanatseverle birlikte, müzenin kurucusu Yüksel Erimtan da yer aldı. Sergi, 20 güncel sanatçının farklı alanlardaki üretimleri ile müzenin Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemlerine ait arkeoloji koleksiyonu arasında bağlamsal bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

SANAT VE ZANAAT İLİŞKİSİ

Küratör Derya Yücel, serginin, koleksiyon ve üretilen eserler arasındaki ilişkisinin yanı sıra zanaat ve sanat kavramlarının günümüz sanatı üzerindeki etkisini de ele aldığını ifade etti. Sanatın, zanaatten kopmasının ve tek başına bir anlam ifade etmesinin modernizmle ilişkili olduğuna değinen Yücel, “Günümüzde bütün disiplinlerin bir aradalığı öne çıkıyor. Sanatçının el ve teknik yetkinliğinin, aslında kavramı ve içeriği güçlendiren bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bu sergi, hem koleksiyonla ilişki kuran hem de sanat ve zanaat meselesi arasında ilişki kuran bir konsept” diye konuştu.

SERGİDEKİ SANATÇILAR

Alev Ebüzziya, Ahmet Doğu İpek, Ayça Telgeren, Azade Köker, Berk Güntürk, Berkay Tuncay, Burçak Bingöl, Deniz Ezgi Sürek, Eda Gecikmez, Elif Uras, Hacer Kıroğlu, Hakan Çınar, Huo RF, Hüseyin Aksoy, Mert Özgen, Necla Rüzgar, Oddviz, Rasim Aksan, Selçuk Artut, Yasemin Özcan.

Sergi, 17 Temmuz’a kadar Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Hürriyet Gazetesi