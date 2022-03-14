Abramovich’e torpil iddiası Sefarad Yahudilerini vurdu

Abramovich’in vatandaşlık başvurusu için Porto Topluluğu’na para ödemesi ve Porto Başhahamı Daniel Litvak’ın tutuklanması üzerine Sefarad Yahudilerinin başvuruları askıya alındı.

Porto Başhahamı Daniel Litvak’ın Roman Abramovich’in Portekiz vatandaşlığı almasına yardım etmesi şüphesiyle tutuklanmasının ardından Sefarad Yahudilerinin vatandaşlık başvuruları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Rüşvet alma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yöneltilen haham Litvak cuma günü serbest bırakıldı. Litvak’ın banka hesabında şüpheli kaynaklardan önemli miktarda para bulunduğu açıklandı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fas doğumlu Fransız-İsrailli milyoner Patrick Drahi’ye vatandaşlık verilmesi kararına da soruşturma açıldı.

Şalom’un haberine göre Porto İsrail Topluluğu (Comunidade Israelta do Porto) bir basın bildirisi yayınlayarak, Litvak’ın İsrail Başhahamlığı tarafından tanınan dini bir otorite olduğunu ve aleyhindeki cezai soruşturmanın isimsiz ihbarlara dayandığını ifade etti.

Bildiride, Abramovich’in vatandaşlık başvurusu için Porto Topluluğu’na para ödediği belirtildi. Topluluk liderleri başvuru ödemeleri dışında herhangi bir ücret almadıklarını, bunun teknik olarak imkânsız olduğunu açıkladı. Topluluk aldıkları yeni bir kararla Portekiz vatandaşlığına başvuran Sefarad Yahudilerinin işlemleri için Portekiz hükümetiyle çalışmayacaklarını açıkladı.

Over the Rainbow Portekiz grubunun Başkanı Itay Mor, “Bu ciddi, endişe verici bir olay ve topluluk üyelerinin önlerinde zor günler olduğuna şüphe yok. Ancak, Portekiz Yahudi Cemaatinin büyük katkısı ışığında ortalığın sakinleşeceğine ve vatandaşlık işlemlerinin yeniden başlayacağına inanıyorum” dedi.

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