Porto Yahudi Cemaati’nden bir hahama “Abramovich” gözaltısı

Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra yaptırım listesine konan ve bazı mal varlıklarına el konan Rus oligark Roman Abramovich’e Portekiz vatandaşlığı verilmesiyle ilgili açılan soruşturmada Portolu bir hahamın “sahte evrak düzenlemekten” gözaltına alındığı duyuruldu. Rus Yahudisi olan Abramoviç’in Rusya dışında İsrail, Litvanya ve Portekiz vatandaşlıkları bulunuyor.

Portekiz polis teşkilatı, Publico gazetesi’nin yaptığı haberden sonra Haham Daniel Litvak’ın tutuklandığını açıkladı.

Yaygın bir Aşkenaz Yahudisi soyadına sahip Abramovich, yüzyıllar önce İber yarımadasını terk etmek zorunda kalan Sefarad Yahudilerin soyundan gelenlere vatandaşlık hakkı veren yasa sayesinde 2021’de Portekiz vatandaşlığına kavuşmuştu.

Vatandaşlık başvurusu sahiplerinin soy kütükleri, Portekiz’in Lizbon veya Porto’daki Yahudi merkezlerinden birinde uzmanlar tarafından inceleniyor. Abramovich’in sürecinden Litvak’ın haham olduğu Porto’daki merkez sorumluydu

Portekiz basını, Litvak’ın vatandaşlık fırsatından yararlanmak isteyen bazı başvuru sahiplerine yasadışı evrak sağladığı iddiasıyla soruşturulmakta olduğunu yazdı.

Porto Yahudi Cemaati olanları “karalama kampanyası” olarak niteledi.

Cumhuriyet savcılarının bu soruşturmayı Ocak ayında açtığı bildirildi

Abramoviç’in İngiltere vizesi 2018’den beri yenilenmiyor. Rus oligark bu süre zarfında hem Portekiz hem de İsrail’de vatandaşlık aldı.

Serbestiyet