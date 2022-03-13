Papa Francis’ten ‘Ukrayna’daki katliamı durdurun’ çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, pazar duasında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, bu hafta da Ukrayna’daki savaşa değindi.

Ruhani lider, dua sonrasında yaptığı açıklamada, “Mariupol şehri, Ukrayna’yı yıkan acı verici savaşta şehit bir kent haline geldi. Çocukların, masum ve savunmasız sivillerin öldürülmesi barbarlığı karşısında hiçbir stratejik gerekçe yoktur. Kentleri mezarlığa dönüştürmeden önce bu kabul edilemez silahlı saldırı durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

AA’nın servis ettiği habere göre, savaşın sona ermesi için yalvaran insanların sesine kalbiyle katıldığını belirten Papa, “Tanrı adına acı çekenlerin, saldırı ve bombalamaların durması yönündeki feryatlarını duyun. Müzakereye kararlı şekilde yaklaşın ve insani koridorlar etkili, güvenli olsun. Tanrı adına size söylüyorum: Bu katliamı durdurun.” çağrısında bulundu.

Papa Francis, konuşmasının ardından inananlarla beraber bir süre sessizce acı çekenler ve barış için dua etti.

Vatikan Basın Ofisi, Papa’nın pazar duasını meydanda yaklaşık 25 bin kişinin takip ettiğini bildirdi.

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