‘Mezopotamya’nın Kadim Halkı: Süryaniler ve Sayfo’ belgeseli 15 Haziran’da geliyor

“Mezopotamyanın Kadim Halkı: Süryaniler ve Sayfo” belgeseli, 15 Haziran’da yayınlanacak. Belgeselin resmi Twitter hesabından kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

DUVAR – “Mezopotamyanın Kadim Halkı: Süryaniler ve Sayfo” belgeseli, 15 Haziran’da izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini gazeteci Altan Sancar’ın yaptığı belgesel, Mardin ve Avrupa’da yaşayan Süryaniler’in hikâyelerini, yaşamlarını, özlemlerini, Sayfo’nun Süryani tarihine etkisini anlatıyor.

Belgeselin resmi Twitter hesabından kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. Belgeselin gösterim adresleri ve tüm tarihler yakın bir zamanda açıklanacak.

15 Haziran'a az kaldı. Mezopotamya'nın Kadim Halkı: Süryaniler ve Sayfo belgeseli 15 Haziran'da izleyici ile buluşacak. pic.twitter.com/XPSk2PXUcv — Süryaniler Ve Sayfo Belgeseli (@Sayfobelgesel) March 12, 2022

Belgeselin açıklamasında şu ifadeler kullanılıyor:

“Süryaniler hakkında belgeseller yok mu? Elbette var… Ancak bizler ekip olarak tarihe resmi yerden değil, halkların anlatılarından bakmayı tercih ediyoruz. Farkımız tam da burası. Bizler bugüne kadar anlatılmamış olanı sizlerle buluşturmak istiyoruz. Çünkü; Süryaniler Mardin’de yaşayan ve renkli inançları olan bir topluluk değildir, binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir halktır. Anlatıldığı üzere yalnızca şarap yapan bir halk değildir. Amacımız Süryaniler’in derin tarihini ve kültürünü, acılarını kendilerinin dilinden aktarmaktır.”

2020 yılında, pandemi koşullarında hayata geçirilen ve çekim aşamaları tamamlanan belgeselin montaj aşamasına geçilememiş bu nedenle film ekibi, belgeselin tamamlanabilmesi ve montaj giderleri için kitlesel fonlama yöntemine başvurmuştu.

Gazete Duvar