İktidara yakın medya hedef göstermişti: Fatma Yavuz’dan düğününde Türkiye’nin dikkatini çekecek mesaj

İktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen muhafazakar İBB çalışanı Fatma Yavuz’un düğününde alkol kullanan konukları için alkol servisi yapıldı. Yavuz, “Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez” mesajı verdi.

İktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen muhafazakar Fatma Yavuz’un düğününde alkol kullanan ve laik yaşam tarzını sürdüren konuklarına alkol servisi yapıldı.

Düğününde konuşma yapan Fatma Yavuz, bunun muhafazakarların ve dindarların seküler dostlarına borçları olduğunu ifade etti. Yavuz. “Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu: Dindar dostlarım da burada.” dedi.

Düğününde barış ve birliktelik mesajı veren Fatma Yavuz, “Kimimiz tesettürlüyüz, kimimiz tesettürsüz, kimimiz seküleriz, kimimiz dindarız. Hiçbir şey olmuyor dostler. Bunu fiilen göstermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmiş oldunuz.” dedi.

Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: “Vela teziru vaziraten vizra uhra” (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA YAKIN MEDYA HESAP GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Fatma Yavuz, sosyal medya profilindeki ifadeler nedeniyle “Türk düşmanı Ermeni sevici” ifadeleriyle iktidara yakın Takvim ve Yeni Şafak gazeteleri tarafından hedef gösterildi.

Fatma Yavuz yaşananların ardından suç duyurusunda bulundu. Yavuz, “Bu yapılan direkt tetikçilik, bir nevi kurşun. Çünkü aynı süreç rahmetli Hrant Dink’i ölüme götürdü. Birebir aynı süreç” dedi.

Yavuz, “Ailemde Türk milliyetçisi bir profile sahibim. Etnik olarak da Ermeni değilim. Öyle bile olsa bir daha kimse Ermenilerin hakkını savunmasın diye bir gözdağıdır, korkutmadır. Ben buna boyun eğmeyeceğim ve bunun peşini bırakmayacağım. Bu manşeti atamazsınız, attıysanız bunun hesabını vereceksiniz” dedi.

Fatma Yavuz, 2019 yılında “İslam, itikat, ibadet, ahlak törelerine uygun olduğunun çevresinde bilinir olması gerekliliği” maddesine aykırılıktan Diyanet’ten ihraç edilmişti.

https://www.gercekgundem.com/gundem/330843/iktidara-yakin-medya-hedef-gostermisti-fatma-yavuzdan-dugununde-turkiyenin-dikkatini-cekecek-mesaj