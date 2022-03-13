Ermenistan ile normalleşmede tarihi adım

BETÜL USTA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi. Çavuşoğlu “Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu” açıklamasını yaptı

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu “İstikrar ve barış için adımlar atıyoruz. Son derece verimli ve yapıcı bir görüşme oldu. Başkan Erdoğan ve Paşinyan’ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Onlar Moskova ve Viyana’da bir araya geldi. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımlar görüşüldü.

Bugün de bunların üzerinden biraz geçtik. Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü de Bakü’deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı’yla da mutabık kaldık” dedi. Mirzoyan ise “Önkoşulsuz diplomatik ilişki ve sınırların açılması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Sabah Gazetesi