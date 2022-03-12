Musiki ve terakki

ENGİN ARDIÇ

Öğrendiğim zaman hiç şaşırmamıştım: Çok sevdiğim Yunanlı şarkıcı Zacharias Karounis meğerse “Bizans kilise müziği eğitimi” almışmış konservatuvarda …

Öyle ya, “Mana Mou Ellas” şarkısını yanık yanık herkesten iyi söyler, keza bir İzmir türküsü olan “Manes tis Avghis”, şafak mânisi…

Daha bir sürü “alaturka” eser… Çok güzel “gazel atar”…

Eloğlu hiçbir sakınca görmüyor kendi dininin sanatını incelemekte ve öğrenmekte.

Sonra gider isterse çiftetelli söyler (onu da söylüyor, merak etmeyin.)

Bizde ayıptır.

Gericiliktir!

Osmanlı müziğiyle “sağcılar” ilgilenirler, öyle ya…

Ya sağcılar ya da gazino kızları.

Bir zamanlar, filmlerde ve kitaplarda “arkeolog papazlar” gördüğüm zaman şaşardım ve gıpta ederdim.

Bizde niçin yoktu?

Niçin Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da hem arkeolog hem de gizli servis üyesi din adamlarımız cirit atmamıştı?

Çünkü arkeoloji gibi “alafranga” bilim dallarıyla imam uğraşmazdı. Bununla “emperyalist İngilizler” uğraşırlardı, örneğin Miss Gertrude Bell.

Bunun gibi, üniversitenin Osmanlı kültürüne ilişkin bölümleri de sağcılara teslim edilmişti…

Divan edebiyatından “solcu” ne anlardı? Hem zaten cumhuriyet yoktan var olmamış, gökten zembille inmemiş miydi?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir “Diyanet Akademisi” kuruluyor…

Vay sağcılar vay… Memleketi gene geri götürecekler.

Sıkı durun, bu akademide “ses, makam ve solfej” eğitimi de verilecekmiş.

Belki o zaman alafranga hanımlarımızın kulakları tırmalanmaz ve ezandan rahatsız olmazlar (dediysem de inanmayın.)

“Bu adam günde beş kere ne bağırıyor böyle?” diye soran serseriler de belki akıllarını başlarına toplarlar.

Solfeji keşke “laik okullarımızda” da öğretselerdi…

İlkokulda da ortaokulda da müzik okuduk ama laf ola. Dandik öğretimin sonucu, ne müzik okuyan müzik biliyordu, ne resim okuyan resim…

Az buçuk çakan zaten kendini içkili gazinoya atıyordu, gül yaprakları ve çatal bıçak şıkırtıları arasına….

Nota bilmeyen primadonnalar, sesi olmayan assolistler bize özgüydü. İçkili kafa nasıl olsa anlamazdı. Kafa yerinde olsa da “kulak” yoktu.

İnsan müzik öğrenince anlıyor birçok ünlü sanatçımızın ne kadar “kofti” olduğunu.. İsim vermeyelim.

Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç demiş ki:

“Bugün Latin Amerika’da Müslüman nüfus var ama oraya gönderecek İspanyolca bilen din görevlimiz yok.”

İngilizce bilen var mı peki? Rusça bilen var mı?

Bilgiyi “kompartımanlara” ayırırsan böyle olur.

Solcu geçinenler de Arapça öğrenmeye koyulsunlar, belki bir yere varırız…

Sabah Gazetesi