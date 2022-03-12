Mirzoyan ve Çavuşoğlu Antalya’da görüştü

Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Mirzoyan da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var” dedi.

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme sürecinden Azerbaycan’ın da memnun olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bölgede iyi ilişkilerin kurulmasına dikkat çekti.

Mirzoyan Ermenistan tarafının süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mirzoyan, “Türkiye’nin Antalya davetinin oldukça olumlu bir mesaj olduğunu düşünüyorum, bu mesaja da aynı şekilde olumlu yanıt vermeyi gerekli gördüm. Görüşmemiz sırasında, ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması için herhangi bir ön koşul olmaksızın iki tarafın da çözüm sürecini sürdürmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettik.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki istikrar ve barışın herkesin yararına olduğunu belirterek, “Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık.” ifadesini kullandı.

Temas Türkiye -Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin başlamasından sonra bakanlar düzeyindeki ilk görüşme.

İki ülkenin özel temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan önce Moskova’da sonra da Viyana’da biraraya gelmişlerdi.

Agos