Kanada, Türkiye’ye satmadığı Bayraktar kameralarını Ukrayna’ya verecek

Kanada yönetimi, Türkiye’ye satmadığı Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçları’nda (SİHA) kullanılan kameraların Ukrayna’ya sağlanacak askeri ve mali yardım kapsamında gönderileceğini açıkladı.

Türkiye’nin ürettiği Bayraktarların kamera ve motorlarını temin eden Kanada, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı’nda bu araçların kullanılmasından dolayı Türkiye’ye ihracat yasağı getirmişti.

Euronews’in haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Kiev’e askeri ve mali yardımda bulunma kararı alan Ottawa yönetimi, Ukrayna’nın da satın aldığı Türk SİHA’larının kamera ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı. Hükümetin Ukrayna’ya 50 milyon dolarlık yeni askeri ve insani yardım sağlayacağını duyuran Başbakan Justin Trudeau, bu miktarın bir kısmının Ukrayna’nın Bayraktar TB2 SİHA’ları için güvenlik kameraları satın almak için kullanılacağını ifade etti.

Ukrayna’da 50 adet SİHA bulunuyor

Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 şu ana kadar Azerbaycan, Ukrayna ve Polonya gibi birçok ülkeye satıldı. 2019’dan beri Ukrayna’nın satın aldığı SİHA’lardan Kiev’in elinde 50 adet bulunuyor. Ukrayna’ya gidecek askeri yardımda bu kameralardan 30 ila 40 adet bulunması öngörülüyor. Fakat bu kameraların ne zaman üretileceği ve Ukrayna’ya teslim edileceği konuları netliğe kavuşmamış durumda.

“Kanada çifte standart uyguluyor”

Nisan 2021’de patlak veren Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta Bayraktar TB2’ler kullanılmış ve Azerbaycan’ın savaşı kazanmasında önemli rol oynamıştı. Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ise Azerbaycan’ın SİHA’ları kullanmasının “ne Kanada dış politikası ile ne de Türkiye’nin verdiği kullanım güvenceleri ile örtüştüğünü” ileri sürerek kameraların Türkiye’ye ihracatını durdurma kararı almıştı.

Bir NATO müttefiki olan Türkiye, Kanada’nın kararına sert tepki göstermiş, ambargonun Türkiye ve SİHA müşterileri için ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Türk yetkililer, Ottawa’nın Suudi Arabistan’a askeri ihracata izin vermeye devam etmesi nedeniyle Kanada’yı çifte standart uygulamakla da suçlamıştı. İnsan hakları konusunda kötü bir sicile sahip olan Suudi Arabistan, 100 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Yemen’deki savaşta kilit rol oynadı.

Kanada üretimi kameralar, Amerikalıların “terörist hedefleri” vurmada kullandıklarını belirttikleri Predator SİHA’larında da kullanıldı. Ancak Afganistan, Somali, Pakistan ve Yemen’deki bu insansız hava aracı saldırılarında 10 bin ila 20 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kanada yardımı Ukrayna’ya ne zaman ulaşacak?

Kanada ordusu, Ukrayna’ya 100 tanksavar silahı ve 2 bin mermi mühimmatının yanı sıra birlikler için daha fazla koruyucu yelek gönderecek.

Buna ek olarak, hükümet kasklar, gaz maskeleri ve gece görüş gözlükleri dahil olmak üzere Kanada’nın ölümcül olmayan yardım için 25 milyon dolar sağlayacağını duyurdu. Ancak bu teçhizatların Kanada Kuvvetleri ekipman envanterinden gelmeyeceği, çeşitli şirketlerden ve tedarikçilerden satın alınacağı belirtildi. Uzmanlar bu nedenle satın alım ve tedarik konusunda gecikmelerin yaşanabileceğini ifade ediyor.

T24