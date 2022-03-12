HDP’den Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına destek

HDP’li Garo Paylan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan arasında yapılan görüşmeye sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla destek verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan görüşmesi için üç dilde, “Hayırlı olsun” mesajı paylaştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını söyledi, normalleşme süreci kapsamında karşılıklı özel temsilciler görevlendirildiğini hatırlattı.

HDP’li Paylan, Çavuşoğlu ve Mirzoyan arasında yapılan görüşmeye sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla destek verdi.

Paylan Türkçe, İngilizce ve Ermenice dillerinde paylaştığı mesajda, “Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Ararat Mirzoyan iki ülke arasında süren normalleşme sürecinin ilk üst düzey görüşmesini Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdi. Görüşme olumlu geçmiş… Hayırlı olsun” dedi. (RT)

https://bianet.org/bianet/siyaset/258997-hdp-den-turkiye-ermenistan-yakinlasmasina-destek?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter