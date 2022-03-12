Elon Musk 7 evini 128 milyon dolara sattı

1 Mayıs 2020’de “Artık kendime ait bir evim olmayacak” tweet’i atan Elon Musk, aradan gecen zamanda 7 evini sattı. Bu satışlardan eline 127.9 milyon dolar geçen Musk, alım maliyetleri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre 25 milyon dolar kar etti.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’suElon Musk’ın Los Angeles Bel Air’deki 4 evini emlak yatırımcısı Ardie Tavangarian satın aldı. İki ayrı sokaktaki 4 eve toplam 62 milyon dolar ödeyen Tavangarian, yerel otoritelerden izin alabilirse 4 evi birleştirmeyi planlıyor. Musk, 4 evi toplamda 55 milyon dolar karşılığında edinmişti.

Musk’ın Hillsborough’daki malikanesi ise 30 milyon dolar karşılığında Unlimintadlı fintech şirketinin 37 yaşındaki CEO’su Kirill Evstratov’un oldu. Elon Musk bu evi 23.5 milyon dolara almıştı. 100 yıllık tarihi bulunan 1.500 metrekarelik ev, yaklaşık 150 dönüm arazi içinde bulunuyor.

Elon Musk, 3 yıl kirada oturduktan sonra 2012’de 17 milyon dolara aldığı, Bel Air’deki 2 bin metrekarelik bir başka evi de mobil oyun şirketi NetEase’in kurucusu Çinli milyarder William Ding’e sattı. 1.000 şişelik şarap mahzeni bulunan ve bir dönem Musk’ın ana ikametgahı olan ev 30 milyon dolara satıldı.

Geçen yıl hayatını küçültmeye karar verdiğini söyleyen Musk, 2021 Haziran’ında attığı bir twette “Artık ana ikametgahım Space X’ten kiraladığımı Boca Chica’daki 50 bin dolar değerindeki bir küçük ev” mesajını vermişti.

Boca Chica, ABD-Meksika sınırında Space X roketlerinin atıldığı üssün yakınlarındaki küçük bir kasaba.

https://gazeteoksijen.com/teknoloji/elon-musk-7-evini-128-milyon-dolara-satti-150937