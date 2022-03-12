Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan’a normalleşme için yeni bir teklif sunduk

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’a normalleşme için yeni bir teklif sunduklarını ve bu doğrultuda nihai amaçlarının kalıcı barışı tesis edebilmek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022’de (ADF) konuşan Bayramov, 44 gün süren savaşın ardından Ermenistan ile normalleşme sürecine geçilmesi açısından adımlar attıklarını belirterek “Varılan noktadan çok memnun değiliz ancak savaş öncesine oranla daha olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Müzakere süreci beklediğimizden uzun sürecek gibi ama Azerbaycan olarak ulaşım, iletişim gibi alanlarda gelişme sağlamak için yeni adımlar atıyoruz.” diye konuştu.

Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan Vatan Savaşı’nın ardından Ermenistan ile açık bir iletişimin sağlanmasının temel amaçları arasında yer aldığını belirten Bayramov, “Son 30 içinde belki taraflar arasında güven unsuru eksiklileri söz konusu oldu. Normalleşme sürecinde tek bir adım atmak yeterli olmayacaktır. İki ülke arasında iletişimin aktif hale getirilmesi konusunda konuşmalıyız. Açık, net bir iletişim akışını temin edebilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de normalleşmesini istiyoruz”

Ülkeler arası ilişkileri tesis etmek dışında başka bir seçenek olmadığına inandığını vurgulayan Bayramov şunları söyledi:

“30 yıllık süre zarfında zaten ihtilaf dönemini yaşadık. Ermenistan kamuoyu da 30 Kasım mağlubiyetinden sonra bu süreçte acı çekiyor. Azerbaycan olarak da pozitif adımlar attık. Yalnızca Azerbaycan odaklı değil, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de normalleşmesini istiyoruz. Elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. İyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesi, kapsayıcı ve kalıcı bir barış için gereklidir. Uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesini arzuluyoruz. ”

Bayramov, amaçlarının Kafkasya’da yer alan tüm komşularını bir araya getirmek olduğunu belirterek “Halihazırda bölgede çok taraflı görüşmeler gerçekleştirdik. Zaten Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın geçmişte çok önemli başarılara imza atmış iş birlikleri sağlayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Hem ulaştırma, güvenlik ve enerji alanlarını da kapsayan iş birlikleri bulunuyor. Türkiye, İran ve Azerbaycan üçlüsü de başarılı projeleri gerçekleştirmiş bir yapıdır.” dedi.

Bu şekilde inşa edilen ikili ve çok taraflı diyalogların yeni iş birliklerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Bayramov, buna örnek olarak da Avrupa Birliği’yle geliştirilen diyalog sürecini gösterdi.

Türkiye ile geliştirilen ilişkilerin kendileri için de çok önemli olduğunun altını çizen Bayramov, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımızda dünyada eşi benzeri olmayan bir ortaklıktan bahsediyoruz. İki ülke arasındaki dostane kardeş ilişkisi yüzyıllarca öteye gidiyor. iki ülkenin 300 civarı anlaşma imzalamış durumda ve dünyada herhangi iki ülke arasında bu kadar yüksek bir rakamla imzalanan bir anlaşma bulunmuyor.” diye konuştu.

Bakü-Ceyhan-Tiflis, Güney Kafkasya koridoru gibi projelerle enerji haritasının değiştiğini belirten Bayramov, bu gibi projeleri geliştirmesi konusunda AB’nin de teşvik edici söylemlerde bulunduğunu kaydetti.

Bayramov, Zengezur Koridoru’nun operasyonel hale gelmesinin Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Rusya ve İran’ın de dahil olduğu bölge ülkeleri için olumlu bir gelişme olacağını sözlerine ekledi.

AA