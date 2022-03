Selanik Belgesel Festivali başladı

Selanik Uluslararası Belgesel Festivali dün gece Olympion sinemasında David France’ın How to Survive a Pandemic filminin gösterimiyle başladı. Etkinlik süresince (10-20 Mart) 233 ulusal ve uluslararası belgesel izleyiciyle buluşacak. Uluslararası Yarışma Bölümü’ndeki 12 yapım Altın İskender ve Gümüş İskender Ödülleri için yarışıyor.

Aslı Selçuk

Dün akşam Olympion sinema merkezinde David France’ın yönettiği How to Survive a Pandemic filmiyle 24.Selanik Uluslararası Belgesel Film Festivali başladı. Etkinlik süresince 233 ulusal ve uluslararası belgesel izleyicinin beğenisine sunulacak. HBO televizyon kanalının yapımı olan How to Survive a Pandemic, Amerikalı gazeteci, yazar, gay hakları aktivisti David France’ın belgeseli.

Welcome to Chechnya filmiyle iki yıl önce 22. Selanik Belgesel Festivali’nde Altın İskender, Fipresci, Mermaid ödüllerini alan How to Survive a Pandemic tüm dünyayı etkileyen pandemi salgınına karşı yapılan araştırmaları, gelişmeleri, düzenlemeleri, önlemleri ve Covid-19 aşılarının dağıtımına odaklanıyor. Belgesel 2020’nin başında pandeminin herkese bulaşmasını, ölüm oranı dramatik bir sayıya ulaşınca politik baskıların artmasını, sistematik adaletsizlikleri, ölümcül varyantların üremesini betimliyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA FİLMLERİ

Uluslararası Yarışma’da 12 belgesel yer alıyor. Bu belgeseller Altın İskender (12.000 Avro) ve Gümüş İskender (5.000 Avro) ödülleri için yarışıyorlar. A House Made of Splinters (Simon Lereng Wilmont/ Danimarka-Finlandiya-İsveç-Ukranya, 2022), 2nd Chance (Ramin Bahrani/ ABD, 2022), A Marbel Travelogue (Sean Wang/ Hollanda-Hong Kong-Çin-Fransa-Yunanistan,2021), Anima-My Father’s Dresses (Uli Decker/ Almanya, 2022), Femicidio (Nina Maria Paschalidou/ Yunanistan-İtalya, 2022), Long Live My Happy Head (Austen McCowan-Will Hewitt/ İskoçya, 2022), Off the Rails (Peter Day/İngiltere, 2022), Spanton vs The French Police (Ovidie/ Fransa, 2022), The Other Half (Giorgos Moutafis/ Yunanistan, 2022), Tilos Weddings (Panayotis Evangelidis/ Yunanistan, 2022), Turn Your Body to the Sun (Aliona Van Der Horst/ Hollanda-2021), Young Plato(Declan McGrath-Neasa Ni Chianain/ İngiltere-İrlanda-Fransa-Belçika, 2021) bölümde yarışan belgeseller.

A Marble Travelogue’da Sean Wang, izleyiciyi mermer yolculuğuna çıkararak insanlık tarihi ve kültürü kalıntılarının nasıl maddeleştirildiğini ve pazarlandığını betimliyor. Ramin Bahrani, 2nd Chance’ta kurşun geçirmez yeleği keşfeden kişinin görkemli ve karmaşık öyküsünü ele alıyor.

My Happy Head’de Austen Austen McCowan’la Will Hewit, kansere karşı savaşan resimli roman çizerinin öyküsünden yola çıkarak sanatın ve mizahın nasıl ölüm korkusunu yendiğini anlatıyor. Anima-My Father’s Dresses adlı biyografik belgeselde Uli Decker, çekirdek ailedeki kalıpları ve sağlam rolleri sorguluyor.

Off the Rails’te Peter Day, iki genç atletin, çocukluktan beri yaşadıkları travmalarından kurtulma hayallerini irdeliyor. Spanton vs The French Police’te Fransız sanatçı Ovidie, Fransa’yı şoke eden gerçek bir olayı ele alarak kadına karşı şiddeti vurguluyor. Young Plato’da Declan McGrath ile Neasa Ni Chianain’in Plato ve Nietzshe’nin öğretilerinin İrlanda’daki katolik okulundaki boğucu ve bağnaz gelenekleri nasıl altüst ettiğini sergiliyor. Femicidio’da Nina Maria Paschalidou, İtalya’da ülkeyi sarsan kadın cinayetlerine odaklanarak, gittikçe artan bu vahşetin nedenleri çözmeye çalışıyor.

The Other Half’ta 15 yıldır Avrupa’nın karanlık sınırlarında sığınmacıların yolculuklarına tanık olan fotoğrafçı gazeteci Giorgos Moutafis, kamerasını ulaşılmaz mekanlara çevirerek insanlık sınırlarını zorlayan kişilerin inanılmaz öykülerini kaydediyor.

Tilos Weddings’te Panayotis Evangelidis, Ege Denizi’ndeki Tilos adasında 2008’de ilk kez gerçekleşen gay ve lezbiyen evlilikleri irdeliyor. Tilos Belediye Başkanı’nın kıydığı iki nikahla birlikte o yılki Gay Onur Günü etkinliğini, basın konferanslarını, gösterileri de izliyoruz.

ÖZEL GÖSTERİMLER

Özel Gösterimler bölümünde Syllas Tzoumerkas ile Christos Passalis’in ortaklaşa yönettikleri, Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan The City and the City (Yunanistan-Almanya-ABD, 2022) dikkat çekiyor. Altı bölümden oluşan dramatik belgesel Selanik’te yaşayan Yahudilerin bugüne dek anlatılmamış öyküsünü vurguluyor. Uzun yıllar süresince çile çeken, zorlu sınavlardan geçen Yahudi toplumunun geçmiş ile bugünü buluşuyor.

LAILA PAKALNINA ÖZEL GÖSTERİMİ

Litvanyalı Laila Pakalnina, Moskova Film Enstitüsü’nün (VGIK) Film Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Belgeseller, kısa ve uzun metrajlar çekti. Filmleri Cannes, Venedik, Berlin, Locarno, Karlovy Vary, Roma, Tallinn festivallerinde gösterildi, ödüller kazandı.

Pakalnina’nın A Short Film about Life, Dream Land, Hello Horse, Hi Rasma, Homes, Hotel and a Ball, Papa Gena, Spoon, The Bus, The First Bridge, The Linen, The Oak, Theodore, Wake Up olmak üzere tüm filmleri, etkinliğin programında yer alıyor.

Etkinlik, Uluslararası Yarışma Bölümü, Newcomers Yarışma Bölümü, Film Forward Yarışma Bölümü, Film Forward Kısa Metrajlar bölümü, Gerçekliğin Ötesi bölümü, Laika Pakalnina Toplu Gösterimi, Virpi Suutari Mercek Altında, Top Docs, Open Horizons, Open Horizons Kısa Metrajlar bölümü, Platform, From Screen to Screen, Özel Gösterimler, Motherland, I See You, Foresight, Next Gen, Podcast Yarışma, Podcast Yarışma Dışı bölümlerinden oluşuyor.

Belgeseller, kentin Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Tonia Marketaki, Frida Lippa, John Cassavetes, Stavros Tornes adlı sinema salonlarında ve ayrıca çevrim içi olarak gösteriliyor.

