Herzog için Neve Şalom’da özel ayin

14 yıl sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Isaac Herzog, Musevi Cemaati tarafından Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen özel ayine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak 14 yıl sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için Musevi Cemaati, dün Neve Şalom Sinagogu’nda özel bir ayin düzenledi. Isaac Herzog, Ankara’daki temaslarının ardından özel uçağıyla İstanbul’a geldi. Güvenlik nedeniyle İstanbul programı gizli tutulan Herzog, kendisi için saat 11.00’de, Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen ayine katıldı. Hahambaşı Rav Haleva törende Herzog için ‘hoşgeldiniz’ konuşması yaptı.

İKİ ÜLKE İÇİN DUA

Ardından Türkiye ve İsrail için dualar okundu. Herzog da Tevrat’tan bir pasaj okudu. Isaac Herzog daha sonra Türkiye’de yaşayan Musevi cemaati üyeleriyle görüştü. Herzog sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu’nda Tevrat duasını okuduk ve Türk Musevi cemaati ile tanıştık. Tüm Yahudiler, karşılıklı sorumluluk ve ortak kader bağlarıyla birbirine bağlıdır ve buradaki topluluk bunun harika bir örneğidir” dedi.

BABASININ HABERLERİ HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Neve Şalom ziyaretinde, İsrail’in 6’ncı Devlet Başkanı olan babası merhum Haim Herzog’un 1992 yılında Türkiye yaptığı ziyareti sırasında çıkan gazete kupürleri hediye edildi. Herzog’a ‘kan iftirası’ konulu Padişah Abdülmecit imzalı ve çerçeveli bir ferman ile Naim Güleryüz’ün yazdığı ve fotoğraflarını İzzet Keribar’in çektiği Türkiye Sinagogları kitabı da sunuldu.

İLK ZİYARETİ BABASI YAPMIŞTI

İsrail’den Türkiye’ye yapılan devlet başkanlığı düzeyindeki ilk ziyareti İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un babası Haim Herzog gerçekleştirdi. Haim Herzog 500. Yıl Vakfı’nın davetiyle 16 Temmuz 1992’de İstanbul’u ziyaret etti, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakanı Süleyman Demirel ile bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi