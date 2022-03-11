Diren İnaç, yeni albümü ‘Ser’ ile dinleyenlerinin karşısına çıkıyor

Genç halk müziği sanatçısı Diren İnaç’ın yeni albümü ‘Ser’ yayınlandı. Albümde sanatçı Türkçe, Kürtçe ve Ermenice eserleri yorumluyor.

DUVAR – Özellikle Türkçe ve Zazaca şarkı ve türkülere getirdiği yorumla müzikseverlerin ilgisini çeken Diren İnaç,’ın ‘Ser’ albümü yayınlandı. Bu albümde Anadolu Halk Müziği’ni elektronik müzik ile harmanlayan sanatçı, Halk Müziği’nin dünyada bu tarz ile de temsil edilebileceğine inandığını söylüyor. Türkçe, Kürtçe ve Ermenice dillerinde 7 şarkıdan oluşan ‘Ser’ albümünde yer alan ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ türküsünde Diren İnaç’a Burcu Yeşilbaş eşlik ediyor.

Son 10 yıldır şan ve repertuar çalışmaları yapan sanatçı Diren İnaç, 2015 yılında ilk albümü ‘Xoriye’yi yayınladı. Sanatçının; 2018’de Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in eşlik ettiği ilk teklisi ‘Ay Salınır’, 2019’da ‘Azap Gibi’ isimli ikinci teklisi, 2021 yılında da Gülseven Medar’ın sesiyle katkı sunduğu ‘Mah Cemalin Suya Benzer’ isimli üçüncü teklisi dinleyiciyle buluştu. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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