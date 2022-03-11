Avrupa Parlamentosu, Dağlık Karabağ’ın kültürel mirasının yok edilmesini kınayan kararı kabul etti

Avrupa Parlamentosu Dağlık Karabağ’daki kültürel mirasın yok edilmesine ilişkin bir karar kabul etti. 635 lehte, 2 aleyhte ve 42 çekimser oyla karar kabul edildi.

Azerbaycan’ın son otuz yılda, özellikle 89 Ermeni kilisesinin, 20.000 mezarın ve 5.000’den fazla mezar taşının tahrip edildiği Nakhicevan Özerk Cumhuriyeti’nde, dini ve kültürel mirasın geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edildiği belirtiliyor.

Kararda, Dağlık Karabağ’daki Ermeni kültür mirasının izlerinin yok edilmesinin sadece onu tahrip etmek veya yok etmek için değil, aynı zamanda sözde Alban(Arnavut) mirası olarak sunularak tarihi çarpıtmak için yapıldığı vurgulandı.

3 Şubat 2022 tarihinde Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, “Ermenilerin Arnavut dini tapınaklarında eklediklkeri izleri” ortadan kaldırmakla sorumlu bir çalışma grubu kurulduğunu duyurmuştu.

Kararda Ermeni kültürel mirasının ortadan kaldırılmasının, Azerbaycan makamları tarafından teşvik edilen, daha geniş, sistematik, devlet düzeyinde bir Ermeni karşıtlığı, Ermeni nefreti politikasının bir parçası olduğunu kabul ediyor ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, Güney Kafkasya’da barış ve güvenliği tehdit etiği ifade ediliyor.

Ayrıca, karar Azerbaycan’ı açırıcı hedeflerinden, saldırgan yaklaşımlarından, Ermenistan’a yönelik toprak iddialarından vazgeçmeye ve AGİT Minsk Grubu himayesinde Dağlık Karabağ’ın nihai statüsüne ilişkin müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu