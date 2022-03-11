Antalya’da Mirzoyan ile Lavrov bir araya geldi

Antalya’da Mirzoyan ile Lavrov bir araya geldi

10 Mart’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomatik Forumu çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede Ararat Mirzoyan ve Sergey Lavrov, Ermenistan-Rusya işbirliğinin zengin gündemine değindi, müttefik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ile ilgili konuları ele aldı. Muhataplar, iki ülke arasındaki siyasi diyalog seviyesinden, yüksek ve en yüksek seviyelerdeki temasların faaliyetinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, KGAÖ, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve diğer uluslararası platformlarda daha yakın işbirliği ve verimliliğin artırılması konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundular.

9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamalar yoluyla varılan anlaşmaların uygulanması sürecine değinildi.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının yetkisi altında Dağlık Karabağ sorununa ilişkin kapsamlı barış görüşmelerinin tam olarak yeniden başlatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Tansiyonun düşürülmesi ve olayların önlenmesi için gerekli adımların atılmasının önemine vurgu yapanMirzoyan, Rus mevkidaşına Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Artsakh’ta ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında sürekli ateşkes ihlalleri ve provokatif eylemler sonucu Dağlık Karabağ’da yaratılan durum hakkında bilgi verdi.

Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine değinildi.

Ermenistan Kamu Radyosu