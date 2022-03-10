Ukraynalı Ermeniler Ermenistan’a dönüyor

Yaklaşık 100 Ukraynalı Ermeni, Ermenistan’a yerleşmek için başvurdu

Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği, Ermenistan’a taşınma arzusunu ifade eden Ukraynalı Ermenilerden yaklaşık 100 başvuru aldı.

Diaspora İşleri Baş Komiserliği’nden, Ukraynalı Ermenilerin daimi veya geçici ikamet için başvuruda bulunup bulunmadığına dair bilgi olmadığını da ekledi.

“Avrupa Birliği ülkeleri ve Moldova gibi ikinci bir ülkenin topraklarına geçmiş olan Ukraynalı Ermenilerden bu 100 başvuruyu aldık.

Bu ülkelerdeki Ermeni toplulukları onlara bir miktar yardım sağladı, ancak kaynaklar sınırlı”,- diye belirtilmektedir Diaspora İşleri Baş Komiserliği tarafından.

Ermenistan Kamu Radyosu