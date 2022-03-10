Paşinyan ve Macron görüştü

Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı’nda bir araya geldi

Başbakan Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Özel görüşme sırasında muhataplar, Paris’te “Arzular: Ermenistan-Fransa” konferansını düzenlediler ve bunun ekonomi, altyapı, turizm, sağlık alanlarında ikili işbirliğinin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına dair güvenlerini dile getirdiler.

Karşılıklı güven ve dostluğa dayalı Ermeni-Fransız işbirliğinin çok yakında yeni bir ivmeyle gelişeceğini vurgulayan taraflar, çeşitli ortak projeleri görüşüp, hayata geçirecektir.

Başbakan Paşinyan, Ermeni hükümetinin, Fransız iş dünyasının Ermeni pazarındaki temsilini genişletmekle ilgilendiğini kaydetti.

Ekonominin altyapı, turizm, baraj inşaatı, tarım vb. sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi önemsendi.

Emanuel Macron da, Fransa’nın ekonomik ve insani alanlarda Ermenistan ile bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmeciler ayrıca Dağlık Karabağ çevresindeki durumu da ele aldılar.

Başbakan, Azerbaycan’ın hem Artsakh’ta hem de Ermenistan-Azerbaycan sınırında provokatif eylemlere devam ettiğini ve bunun sonucunda 7 Mart’ta Ermeni tarafının bir kayıp verdiğini belirterek, durumu tırmandırmaya yönelik her türlü girişimi kabul edilemez buldu.

Görüşmeciler, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı çözümünü ve 44 günlük savaşın ardından imzalanan üçlü açıklamaların uygulanmasını görüştüler.

Nikol Paşinyan ve Emanuel Macron uluslararası arenada yaşanan süreçlere de değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu