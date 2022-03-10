Paris’te Paşinyan ile Michel gayriresmi görüşme yaptı

Paris’te Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre taraflar Ermenistan-Avrupa Birliği işbirliğiyle ilgili gündemdeki çeşitli konular görüştü.

Dağlık Karabağ çevresindeki duruma değinildi. Başbakan, Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki mevcut durumu ile ilgili bilgi verdi ve Azerbaycan’ın son günlerde sürdürdüğü provokasyonları kabul edilemez buldu.

Taraflar, uluslararası arenada yaşanan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Nikol Paşinyan’ın Fransa’ya çalışma ziyareti sona erdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/10/Paris-Paşinyan-Michel/226946