İLBER ORTAYLI BİLSEM’DE KONFERANS VERDİ

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) konferansında, “Mesela Mimar Sinan devşirmedir. Şunu da söyleyeyim, Ermeni midir, Rum mudur, Türk Hristiyan mıdır belli değil” dedi.

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BİLSEM’de bu sefer tarih konuşuldu. Bolu Valiliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen programda, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türk Tarihindeki Önemli Bilim ve Sanat Gelişmeleri ile Aktörleri” konularını anlattı.

Sadece davetlilerin katıldığı programda, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, ilçe kaymakamları, kurum müdürlüleri, siyasiler ve öğrenciler bulundu. Program BİLSEM öğrencisinin piyano resitali ile başladı.

“YUNANİSTAN’A DEVREDİLEN SAYILARI 200 BİN”

Söyleşide Osmanlı’da Enderun Mektebi kavramına değinen Ortaylı, Mimar Sinan’ın da devşirme olduğunu belirtilerek, “Mesela Mimar Sinan devşirmedir. Şunu da söyleyeyim, Ermeni midir, Rum mudur, Türk Hristiyan mıdır belli değil. Kapadokya’da çünkü o üç takım bir arada yaşardı. Türk Hristiyanlar, bizim Cumhuriyet’ten sonra maalesef beynelmilel baskıyla yapılan mübadelede, Anadolu topraklarından Yunanistan’a devredilen sayıları 200 bin olmalı” dedi.

“ÜLKEDE LAİKLİĞİMİZ DARBE YEDİ”

Mübadele ile göç eden nüfusun bir kayıp olduğuna da dikkat çeken Ortaylı, “Fakat bunların gitmesi kayıptır. Çünkü ülkede laikliğimiz darbe yedi. İçimizden her dinden unsur olacaktı. Zanaatlarımız darbe yedi, Anadolu çehresi değişik olurdu. Adam yokluğundan, o bakımdan bir kayıp. Onlar mimar falan olur ve bir kaynaktır. Mimar Sinan onlardandır yani. Üstüne de bütün imparatorluğu da gezdiği için şimdiki mimari talebeleri palavra” ifadelerini kullandı.

https://www.koroglugazetesi.com/haber/ilber-ortayli-bilsemde-konferans-verdi.html