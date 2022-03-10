Diyarbakır’da Newroz: “Dem dema serkeftinê ye*”

Diyarbakır’da Newroz, bu yıl da 21 Mart Pazartesi günü Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı’nda kutlanacak. Kutlamalar saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

*Dem dema serkeftinê ye” (Şimdi kazanma zamanı)

2022 Newroz kutlamalarının merkezi, her yıl milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Diyarbakır olacak.

Bu yıl şiarı “Dem dema serkeftinê ye (Şimdi kazanma zamanı)” olarak belirlenen Newroz için kutlamaların merkezi, her yıl milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Diyarbakır olacak.

Diyarbakır’da Newroz, bu yıl da 21 Mart Pazartesi günü Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı’nda kutlanacak. Kutlamalar saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın yanı sıra Kürdistani İttifak Çalışması’nda yer alan siyasi parti temsilcileri 21 Mart’taki kutlamaya katılımcı olarak katılacak. Sanatçılar Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora da kutlamada sahne alacak.

Gündemler

MA’dan Ergin Çağlar’ın haberine göre, Her yıl olduğu gibi bu yılda da kimi başlıkların öne çıkması bekleniyor. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ağırlaştırılmış tecrit altında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt ulusal birliği temel gündemler olacak. Yine hasta ve infazı yakılan tutuklular ve ekonomik krize dikkat çekilecek. Bunun yanı sıra Kürtçenin eğitim ve resmi dil olması talebi, kutlamalara katılan milyonlara onaylatılacak.

Alanda çalışmalar başladı

Kutlamalar için HDP’li yöneticilerin de aralarında olduğu 7 kişilik Tertip Komitesi kuruldu. Newroz Tertip Komitesi üyeleri, ilçelerin tümünde çalışmalara başladı. Komite, önceki gün kutlamalar için Diyarbakır Valiliği’ne başvuru yaptı.

Komite, her yıl milyonları ağırlayan Newroz Parkı’nda da çalışmalara başladı. Newroz için kullanılacak 4 katlı platformun bakım ve onarımı, elektrik ve ışıklandırma, meşale duvarlarının giydirilmesi için komite üyeleri kolları sıvadı. Alanda iki gündür hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Newroz alanına giriş için 5 ayrı nokta belirlendi. Protokol, Zümrüt Kent, Göletli Park, Araç Muayene İstasyonu ve Evrim Alataş (Hava Alanı) noktalarında alana giriş sağlanabilecek. Tertip Komitesi, ayrıca alan güvenliği ve insanlara yardımcı olmaları için 600 kişiyi görevlendirecek. Newroz alanında olası olumsuzluklara karşı ambulans ve itfaiye ekipleri de hazır edilecek.

Newroz Deklarasyonu

Newroz deklarasyonu Diyarbakır’daki Demir Otel’de açıklandı. Açıklamaya, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Kurdi İttifak partilerinin başkanları katıldı.

“Yeni Newroz’a merhaba”

Deklarasyon özetle şöyle:

“Başta Ortadoğu, Kafkasya olmak üzere Asya’nın farklı coğrafyalarında birçok halk; Newroz’u baharın gelişi, tarihsel, dinsel, inançsal ve kültürel varoluş günü olarak kutlamaktadırlar. Newroz’un başka halklarca benimsenip kutlanması kendi içinde ayrı bir anlam ve güzellikle, farklı coğrafyalarda farklı içerikler katarak zenginleştirmiştir.

“Demirci Kawa’nın zalim Dehak’ı öldürmesi ile Kürtler her yerde zafer ateşini yakarak, o günü Newroz Bayramı olarak kutladılar. Böylece Kürt halkının hafızasında bin yıllara dayanan tarihsel kökleriyle Newroz; zulme, zorbalığa karşı mücadelenin zaferle sonuçlandığı günün bayram ilan edilmesiyle yer etmiştir. Zalimin zulmüne karşı isyan ateşinin yakılarak zaferle taçlandırdığı günün adı Newroz olmuştur.

“Kürtler binlerce yıllık emek, bedel, kan, gözyaşıyla Newroz’u ulusal diriliş ve direniş günü haline getirmişlerdir. “Kürtler Newrozlaşmış, Newroz da halklaşmıştır.” Newroz Kürt halkının varlığının özgür, demokratik yaşama iradesinin ifadesidir. Demirci Kawa tarafından yakılan direniş ateşinin sıcaklığı ve aydınlığı bugün Çağdaş Kawalar tarafından Kürdistan halkına ve tüm insanlığa taşınmaktadır. Kawa’nın zulme karşı başkaldırısıyla, elde ettiği zaferin halkımızın bilincinde yer etmesiyle Newroz, her yıl daha kararlı ve coşkuyla bayram olarak kutlanan bir gün olmuştur.

“Doğanın yeniden uyanışıyla birlikte Newroz, Kürt halkı için “Özgürlük benim kimliğimdir” haykırışına dönüştü. Bu tarihsel bilinçle, zincirli bir coğrafyanın kan ve barut kokan bu güzelim topraklarında yeni bir Newroz’a merhaba diyoruz.

“2022 Newrozu’nu, faşizmin ve sömürgeciliğin bizleri koyu karanlığına hapsetmeye çalıştığı bir dönemde karşılıyoruz. Dünyada, Ortadoğu’da ve Kürdistan’da zulüm ve baskılar tırmanıyor.

“Bunun karşısında direnişin de tüm ihtişamıyla yaşandığı tarihi bir süreci de yaşıyoruz. Kapitalizm, yaşadığı derin kriz ve kaostan çıkışını yeni savaşlar üreterek aşmaya çalışıyor.

“Afganistan, Irak, Suriye, Libya üzerinden yaşanan uzatmalı vekâlet savaşları, Ukrayna’da tarafların doğrudan savaşıyla hegemonya mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Savaş halkların yıkımıdır ve “savaşa hayır” diyerek halkları kendi devletlerinin savaş siyasetine karşı barış barikatını örmeye çağırıyoruz. Çözüm; savaşın hızla sonlandırılması ve Ukrayna’nın Batı ile Rusya arasında tarafsız barış köprüsü olabilmesidir.

“Barış ve çözüm çabalarına rağmen Sayın Öcalan 24 yıldır İmralı Cezaevinde hukuk dışı bir tecrit ve işkence sisteminde tutulmaktadır. Bu insanlık suçudur. Tecrit politikalarıyla ölüm evlerine dönüşen zindanlarda başta hasta tutsaklar olmak üzere tüm siyasi rehineler ölüme terk edilmiştir. İnfazı biten siyasi tutsakların tahliyeleri keyfi bir şekilde engellenirken hasta tutsaklar için zindanda kalabilir raporu veren Adli Tıp Kurumu’nun kararları siyasi olup hukuk dışıdır. Bizler başta Sayın Öcalan olmak üzere tüm hasta ve siyasi tutsakların bir an önce özgürlüklerine kavuşması için hükümeti adım atmaya çağırıyoruz.

“Kayyım adı altındaki gasp rejimiyle Kürt halkının iradesi başta olmak üzere dili, kimliği ve kültürüne karşı soykırım politikaları sürdürülüyor. Ortadoğu’nun kadim dillerinden olan Kürtçe, yüzyılı aşkındır alenen yasaklanmış durumda. Bu inkâr ve yasakçı zihniyetin son halkası AKP iktidarıdır.

‘Tarihi süreç’

“AKP-MHP yönetimi bir taraftan devletin resmi kanalında Kürtçeyi, Kürt halkı ve siyasetine karşıt propaganda aracı yaparken, diğer taraftan seçmeli dersi bir lütufmuş gibi sunuyor. Anadilde eğitim Kürtlerin en büyük talebi olup hiçbir koşulda vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir! Bizler Kürt dilinin ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim dili olmasını savunuyor ve bunun için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha deklare ediyoruz.

“AKP-MHP iktidar bloğunu özel savaş politikaları dâhil Kürt halkının kazanımlarına karşı içerde ve dışarıda yürüttüğü topyekûn savaş, derin ekonomik kriz ve toplumun siyasi kutuplaşmasına yol açmıştır. Ülkenin tüm olanakları savaşa seferber edilmiş ve bu savaşın ağır yükü halkların, kadınların, emekçilerin, işçilerin sırtına yüklenerek toplum açlığa mahkûm edilmiştir. Yaşadığı iflas ve yenilgiyi örtmek için kumpas davalarla HDP’yi kapatmak ve genelde örgütlü Kürt demokratik siyasetini etkisiz kılmayı hedefleyerek kendi siyasi ömrünü uzatmak istemektedir. Ancak sonucu belirleyen her zaman olduğu gibi yine direnenler olacaktır. Kesintisiz süren saldırılara karşı amansız direnen Kürt halkı ve dostları, saldırıları boşa çıkarmıştır, çıkaracaktır.

“Böylesi tarihi bir süreçte, 2022 Newrozu’nu “Şimdi kazanma zamanı” şiarıyla karşılıyoruz. Newroz baharın başlangıcı, yeni umut ve özlemlerin, büyük başarıların günüdür. Newroz’la kendisini yeniden yaratan Kürt halkı zafere kilitlenip özgürlüğü kazanmaya her zamankinden daha fazla yakındır.

“2022 Newroz’unu özgürlük ve zafer Newroz’u olarak kutlayacağız. Tüm halkımızı Newroz ateşi etrafında kenetlenmeye, coşkumuzu, öfkemizi, isyanımızı büyüterek özgürlük taleplerimizi haykırmaya ve bulundukları her yerde Newroz’u kutlamaya davet ediyoruz. 8 Mart’ta açığa çıkan kadın direniş ruhunu Newroz’da özgürlük ruhuyla büyüterek zafere ulaştırmak için herkesi alanlara akmaya, Newroz’u coşkuyla kutlamaya çağırıyoruz. Tarihsel özgürlük ve zafer Newrozu Kürtlere, Kürdistanlılara ve tüm halklara kutlu olsun.

“Yaşasın Kürt halkının Diriliş ve Direniş bayramı Newroz. Newroz pîroz be!”

(EMK)

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