Azerbaycan Karabağ’a ateş açtı

9 Mart 2022 tarihinde akşam saatlerinden 10 Mart sabahına kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Askeran ilçesine bağlı Nakhijevanik köyünün arazisinde bulunan bahçelerde park halinde olan tarım makinelerine ateş açtı.
Köylülerin geçim kaynağı olan iş makineleri açılan ateş sonucu hasar gördü.
Şu anda tarım makineleri olay yerinin tehlikeli bölgesinden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/10/Azerbaycan-Karabağ-ateş/227034
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