Avrupa Konseyi’nin karar taslağı

Avrupa Konseyi’nin yeni karar taslağı, Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ’ın Ermeni kültürel mirasını korumaya çağırıyor

Avrupa Parlamentosu’nda, Dağlık Karabağ’daki kültürel mirasın yok edilmesini kınayan ve Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’ın Ermeni kültürel mirasını korumaya çağıran bir karar tasarısı dolaşıma sokuldu.

Tasarıda birçok dini mekânın Azerbaycan kuvvetleri tarafından saldırıya uğradığı ve Azerbaycan’ın, Nahçıvan’da 100’e yakın Ermeni kilisesini, binlerce haçkarı, on binlerce mezar taşını ve diğer kültürel miras alanlarını yok ettiği vurgulanmaktadır.

Dağlık Karabağ’daki kültürel mirasın yok edilmesine ilişkin karar, bilgi toplama misyonuna engelsiz erişimi sağlamak için Azerbaycan’ı UNESCO ile işbirliği yapmaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu