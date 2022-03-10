Artsakh Dışişleri, Azerbaycan’ın bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturan kışkırtıcı eylemlerini şiddetle kınadı

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturan kışkırtıcı eylemlerini şiddetle kınıyor.

Artsakh Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şu ifadeleri kullanıldı:

“9 ve 10 Mart tarihlerinde Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Askeran idari bölgesindeki Khramort ve Martuni bölgesindeki Khnuşinak ve Karmir Şuka köylerindeki sivil nüfusu büyük kalibreli silahlarla hedef aldı ve bunun sonucunda bir sivil yaralanmıştır.

8 Mart gecesi, Artsakh Cumhuriyeti’ne gelen tek gaz boru hattı hasar gördü ve Artsakh’ın tüm arazisi gaz tedarikinden mahrum bırakıldı. Boru hattının hasar gören kısmı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki bölgede bulunuyor. Azerbaycan tarafının bugüne kadar gaz boru hattının onarımını engellediğinden dolayı Artsakh’ın tüm nüfusu, özellikle soğuk hava koşulları nedeniyle ağır olan birçok insani sorunla karşı karşıya kalmakta.

Geçen hafta boyunca, düşman, hoparlör ile yapılan açıklamalarla, sürekli olarak Khramort’un barışçıl nüfusunu köyü terk etmeye çağırdı ve köy sakinlerini fiziksel intikam almakla tehdit etti.

Resmi Bakü’nün politikası, her zaman olduğu gibi, son derece yıkıcıdır, uluslararası hukuku, insanlık ilkelerini büyük ölçüde ihlal eder ve özünde Ermeni karşıtlığı, Nazizm ve terörizmin bir bileşimidir.

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın bölgesel barış ve istikrara tehdit, barışı koruma misyonuna darbe, medeni dünyaya meydan okuma olan kışkırtıcı ve tepkisiz kalmaması gereken eylemlerini şiddetle kınıyor.

Son gelişmeler Azerbaycan’ın Ermeni halkına, Artsakh’a ve onun geleceğine yönelik gerçek hedeflerini bir kez daha göstermektedir.

Artsakh halkının anavatanında yaşama, onu koruma kararlılığı hep oldu ve sarsılmaz kalacaktır”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/03/10/Artsakh/227029