Ukrayna’daki Ermenilerin memleketlerine dönmesi için imkanlar çok

Ukrayna’daki Ermenilerin memleketlerine dönmesi için imkanlar çok

Ukrayna’dan dönmek isteyen Ermenilerin anavatanlarına gelmeleri için her türlü imkan var. Bunu parlamentodaki brifing sırasında “Sivil Sözleşme” partisinin milletvekili ve Ermenistan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan açıkladı.

Aghajanyan’a göre, Ukrayna’daki büyükelçiliğimiz bu süreci olabildiğince sorunsuz hale getirmek için her şeyi yapıyor.

“Ukrayna’daki Ermeni büyükelçisi ile temas halindeyim, büyükelçiliğimiz Ermeni toplumunun güvenliğini sağlamak için aktif olarak çalışıyor” dedi.

Milletvekili, Ukrayna vatandaşı olan Ermeniler hakkında net bilgi almanın imkansız olduğunu söyledi.

Aghajanyan, büyükelçiliğin desteğiyle Ermeni cemaati temsilcilerinin tehlikeli yerlerden tahliye edildiğini ve Ukrayna’daki Ermeni büyükelçiliğinin Kiev’den Lvov’a taşındığını dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu