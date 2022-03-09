U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

U17 Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarında Galler, Letonya ve Ermenistan ile mücadele edecek olan U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

U17 Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarında Galler, Letonya ve Ermenistan ile mücadele edecek olan U17 Kız Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Milliler, 9 Mart’ta TFF‘nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Çalışmalarını burada gerçekleştirecek olan U17 Kız Milli Takımı, daha sonra karşılaşmaların yapılacağı Ermenistan’a gidecek. Milliler, maçlarını 15, 18 ve 21 Mart 2022 tarihlerinde oynayacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar ve en iyi 2.olan takım 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası’nın 1.turunda A Ligi’nde mücadele edecek.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Ceren Yağcı (Akdeniz Nurçelik Spor), Defne Sarıoğlu (VfR Aalen)

Defans: İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Milndal BK), Nihal Saraç (Altay), Lorin Hiva Beyaztepe (Hertha 03 Zehlendorf), Sena Sıla Peker (SV Alberweiler), Şura Vural (Boyabat Eğitim Spor), Yuna Demir (SV Hegnach)

Orta saha: Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), İrem Ekiz (Lehndorfer TSV), Gülay Kiraz (Boyabat Eğitim Spor), Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Tuana Yılmaz (Dudullu), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topcu (Paris Saint Germain), Pınarsu Cılız (Esentepe Spor), Tuana Şentürk (FC Donzdorf)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Nazlı Ceylan Demirbağ

https://www.fanatik.com.tr/u17-kiz-milli-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi-2271170