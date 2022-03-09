Türkiye Dışişleri: Mirzoyan’ın Antalya Diplomasi Forumu kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak.

Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan’ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılımı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır.”

Ermenistan Kamu Radyosu