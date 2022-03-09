Sümela’da sona gelindi! Ziyaretçi akını bekleniyor

Yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’nda çalışmaların yüzde 90’lık kısmının tamamlandığını, kalan küçük bir kısmın ise çok kısa sürede tamamlanarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılmasının planlandığını söyledi.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Sümela’da devam eden çalışmalar nedeniyle geçen yılın Kasım ayından itibaren tekrar ziyarete kapatılırken Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela’nın ziyaretçilere açılmasının önümüzdeki günlerde planlandığını söyledi.

Açılış tarihinin Bakanlıkça belirleneceğini kaydeden Ustaoğlu, “İki yıldır yaşadığımız pandemiden sonra bu yıl umutlarımız çok daha fazla arttı. Başta Sümela olmak üzere ilimizin farklı destinasyonlarının bu yıl çok daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyoruz. Sümela‘da 5 yılı aşkın süren restorasyonumuz geçen yıl yüzde 90 oranında tamamlanmış, sadece küçük bir kısmı kalmıştı. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızda gelmişti açılışını da Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımıyla zaten açmıştık. Şimdi 3-4 aydır, Kasım ayının başında kapatarak çok az bir alanda kalan restorasyon ve kaya temizliği çalışması bitiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Müzeler Genel Müdürlüğümüz de takip ediyor süreci. Ziyarete tekrar açarak inşallah bu yıl orası ülke turizmine hizmet verecek. Hava durumunu göz önüne alıp bakanlığımız açılış tarihini açıklayacak” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi